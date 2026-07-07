Приставы пытаются взыскать с Анны Седоковой 10 тыс. рублей долга по ЖКХ

С певицы Анны Седоковой приставы пытаются взыскать долг за коммуналку — чуть больше 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют материалы исполнительного производства в базе ФССП.

Судя по документам, в ноябре 2024 года против неё уже возбуждали исполнительное производство о долге в 10,2 тысячи рублей, но через несколько месяцев закрыли, потому что взыскать деньги не удалось. Однако в мае 2026 года дело открыли снова — на ту же сумму. Долг образовался из-за неоплаченных жилищно-коммунальных услуг и пеней. Газ, тепло и электричество в этот долг не входят.

Ранее долг хоккеиста Ивана Телегина перед бывшей женой Пелагеей уменьшился с 71 до 8,4 миллиона рублей. Однако приставы всё ещё ищут его имущество в рамках раздела совместно нажитого. Всего у спортсмена открыто пять производств — четыре из них касаются имущественных взысканий в пользу разных людей и компаний.