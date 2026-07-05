Сумма долга хоккеиста Телегина перед Пелагеей снизилась с 71 до 8,4 млн рублей

Сумма долга хоккеиста Ивана Телегина, который принудительно взыскивают судебные приставы, снизилась с 71 млн рублей до 8,4 млн. Материалы по исполнительным производствам изучил ТАСС.

При этом разыскивать имущество в пользу бывшей жены Телегина певицы Пелагеи продолжают. Речь идёт о взысканиях, связанных с разделом совместно нажитого имущества и индексацией присужденных денежных сумм. Сейчас в отношении спортсмена открыты пять исполнительных производств. Четыре из них относятся к имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц.

Общая сумма по текущим производствам превышает 8,4 млн рублей. Из неё почти 55,9 тыс. рублей составляет исполнительный сбор.

Ранее певица Пелагея порадовала поклонников, которые давно не видели её наследницу. Артистка опубликовала в соцсетях фото с 9-летней дочерью Таисией. Пелагея нечасто балует публику снимками ребёнка, поэтому этот пост вызвал оживлённую реакцию.