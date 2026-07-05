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Регион
5 июля, 09:53

Сумма долга хоккеиста Телегина перед Пелагеей снизилась с 71 до 8,4 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Обложка © РИА Новости / Александр Вильф

Сумма долга хоккеиста Ивана Телегина, который принудительно взыскивают судебные приставы, снизилась с 71 млн рублей до 8,4 млн. Материалы по исполнительным производствам изучил ТАСС.

При этом разыскивать имущество в пользу бывшей жены Телегина певицы Пелагеи продолжают. Речь идёт о взысканиях, связанных с разделом совместно нажитого имущества и индексацией присужденных денежных сумм. Сейчас в отношении спортсмена открыты пять исполнительных производств. Четыре из них относятся к имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц.

Общая сумма по текущим производствам превышает 8,4 млн рублей. Из неё почти 55,9 тыс. рублей составляет исполнительный сбор.

Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб
Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб

Ранее певица Пелагея порадовала поклонников, которые давно не видели её наследницу. Артистка опубликовала в соцсетях фото с 9-летней дочерью Таисией. Пелагея нечасто балует публику снимками ребёнка, поэтому этот пост вызвал оживлённую реакцию.

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Полина Никифорова
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