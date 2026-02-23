Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб

Имущество хоккеиста и олимпийского чемпиона Ивана Телегина оказалось в центре внимания судебных приставов. Как стало известно ТАСС, в отношении спортсмена введена процедура розыска имущества из-за крупной задолженности, превышающей 71 миллион рублей.

Согласно документам, розыскные мероприятия проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного главка ФССП. Конкретный перечень разыскиваемого имущества не уточняется. В материалах также указано, что сумма неоплаченных долгов хоккеиста составляет более 71,3 миллиона рублей. Часть задолженности, по имеющимся данным, образовалась перед бывшей супругой спортсмена, заслуженной артисткой России Пелагеей.

Иван Телегин является заслуженным мастером спорта, в составе сборной России он завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года. На его счету также три бронзовые медали чемпионатов мира и победа в Кубке Гагарина. Последние несколько сезонов, с 2021 по 2024 год, хоккеист выступал за омский «Авангард». В прошедшем сезоне Телегин не выходил на лёд, однако официального заявления о завершении карьеры он не делал.

