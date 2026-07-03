«Ты уже мой»: Анна Седокова выпустила песню «Голая», в которой спела о браке с Тиммой

На фоне недавних откровений по поводу совместной жизни с Янисом Тиммой Анна Седокова выпустила новую песню «Голая». Ирек был записан в соавторстве с Дмитрием Поповым, музыка — Ивана Соловьёва.

В тексте песни, например, есть строки: «Люблю горячо, потом холодно — ты уже мой. Люблю проникать в твою голову. Покоряю тебя, покоряясь тебе, голая. Люблю, когда ты меня хочешь». Седокова признает, что этот брак оставил неизгладимый след, но она продолжает преобразовывать свою боль в творчество.