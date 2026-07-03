«Ты уже мой»: Анна Седокова выпустила песню «Голая», в которой спела о браке с Тиммой
Анна Седокова выпустила песню «Голая» после заявлений о насилии в браке с Тиммой
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На фоне недавних откровений по поводу совместной жизни с Янисом Тиммой Анна Седокова выпустила новую песню «Голая». Ирек был записан в соавторстве с Дмитрием Поповым, музыка — Ивана Соловьёва.
В тексте песни, например, есть строки: «Люблю горячо, потом холодно — ты уже мой. Люблю проникать в твою голову. Покоряю тебя, покоряясь тебе, голая. Люблю, когда ты меня хочешь». Седокова признает, что этот брак оставил неизгладимый след, но она продолжает преобразовывать свою боль в творчество.
Накануне Седокова в день рождения покойного экс-супруга Яниса Тиммы раскрыла ужасающие детали их брака. Певица обвинила баскетболиста в жестоком обращении, включая избиения и угрозы ножом ребёнку.
32-летний баскетболист Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года в Москве. Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. А в Москве рассматривают иск родственников спортсмена о разделе имущества с его экс-супругой Седоковой. Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, заявила, что певица уже через несколько дней после смерти баскетболиста на допросах обвиняла его в психологическом абьюзе, угрозах и краже, однако не подала официальных заявлений по этим фактам. Она подвергла критике публичные высказывания Седоковой о переживаниях, назвав их лицемерными.
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