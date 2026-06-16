«Вылила ушат помоев»: Адвокат семьи Яниса Тиммы — о переживаниях Седоковой после смерти экс-мужа

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что после смерти баскетболиста Анна Седокова на допросах обвиняла бывшего мужа в абьюзе, угрозах и краже. Так она прокомментировала участие певицы в шоу «Мастер игры», где та рассказала о переживаниях.

«Кому война, а кому и мать родна! Такая у меня возникла ассоциация после просмотра видео с откровениями вдовицы! Оказывается, тонкая и звонкая глубоко в душе переживает потерю близкого человека! Так глубоко переживала, что сразу после смерти «близкого человека» вылила на него ушат помоев! Мёртвые сраму не имут, а вот живые всё видят и помнят!» — пишет Гаврилова.

По словам Гавриловой, уже через несколько дней после смерти спортсмена Седокова сообщила следствию, что подвергалась психологическому давлению со стороны бывшего супруга. Адвокат утверждает, что певица рассказывала о преследовании, угрозах и краже, однако не стала подавать официальное заявление по этим эпизодам.

Кроме того, адвокат подвергла критике публичные заявления певицы о причинах произошедшего. По мнению Гавриловой, трагедия стала следствием предательства со стороны человека, которому баскетболист безоговорочно доверял. В завершение она заявила, что считает публичные признания певицы о пережитой боли не соответствующими реальным событиям, известным окружению Яниса Тиммы.

«Прекратите лить розовые сопли — «это был его выбор», «это от большой любви» и прочий бред! Человека уничтожила не любовь, а предательство того, кого он считал святее и роднее всех на свете! Возмутительно то, что эта женщина смеет всуе вспоминать того, кого погубила! Вот кто потерял родную душу, кто потерял смысл жизни и оставил в этой могиле своё сердце! А не эти фальшивые признания на публику! И кто за эти полтора года никому не сказал о своей боли ни слова!» — заявила Гаврилова.

Ранее Анна Седокова призналась, что после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы не находила себе места и боялась агрессии от окружающих, вплоть до того, что опасалась вызывать такси. Седокова призналась, что ради детей ей пришлось взять себя в руки. Она отметила, что время не лечит, а лишь притупляет боль. Певица также задумалась о том, что она «сделала» людям, вызвав такую реакцию.