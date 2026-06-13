«Что я вам сделала, люди?» Седокова рассказала, как закрылась от всех после суицида Тиммы

Певица Анна Седокова призналась, что после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы не находила себе места и боялась агрессии от окружающих, вплоть до того, что опасалась вызывать такси. Об этом артистка рассказала в новом выпуске второго сезона реалити-шоу «Мастер игры».

«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах <...> Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь, человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят, и никто не будет везти меня, потому что меня весь мир ненавидит. Ты думаешь: «Что я вам сделала, люди?», — поделилась звезда.

По словам Седоковой, ей пришлось взять себя в руки ради детей. Также она добавила, что время не лечит, а просто притупляет боль.

Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве скончался 32-летний баскетболист Янис Тимма. Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. А в Москве рассматривают иск родственников спортсмена о разделе имущества с его экс-супругой Седоковой. Истцами выступают родители Тиммы и его несовершеннолетний сын от предыдущих отношений. В требовании указано о взыскании с певицы по 10 миллионов рублей на каждого, как долю от продажи квартиры. Артистка не согласна.