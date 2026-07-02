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2 июля, 10:27

Уставшая от травли Седокова выложила тёмный компромат на Яниса Тимму — побои и фото с ножом

Седокова впервые рассказала об избиениях Яниса Тиммы и показала его фото с ножом

Обложка © VK / Анна Седокова

Обложка © VK / Анна Седокова

Певица Анна Седокова впервые публично заговорила о причинах разрыва с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который погиб в 2024 году. Артистка ответила на вопросы подписчиков в сторис, заявив, что больше не может молча слушать обвинения в свой адрес.

Анна Седокова впервые рассказала об избиениях со стороны Яниса Тиммы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Анна Седокова впервые рассказала об избиениях со стороны Яниса Тиммы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

В день рождения Яниса Тиммы, который родился 2 июля 1992 года, подписчики спросили Анну Седокову, помянула ли она его в этот день. Певица ответила, что с первой до последней секунды вся её жизнь была и будет о нём, но она больше не может так продолжать, поскольку чувствует осуждение в свой адрес и устала молчать. Тимма, которому было 32 года, покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года в Москве, через неделю после официального расторжения брака с Седоковой. Певица всё это время предпочитала не раскрывать его тёмную сторону.

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией. Однажды в День Святого Валентина он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя», — призналась Седокова.

В подтверждение своих слов певица опубликовала фото спящего экс-супруга с ножом в руке. По её словам, Тимма кидался этим оружием на неё и детей, после чего устал и заснул, так и не выпустив его из рук. Артистка показала и снимок стены, которая, как утверждает артистка, до сих пор хранит дырки с той страшной ночи.

«Я очень пытаюсь жить дальше. Я очень стараюсь. Мне очень-очень сложно, но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше», — взмолилась Седокова.

«Сама хохлуха!»: Адвокат семьи Яниса Тиммы вскрыла факт отсутствия у Седоковой гражданства РФ
«Сама хохлуха!»: Адвокат семьи Яниса Тиммы вскрыла факт отсутствия у Седоковой гражданства РФ

32-летний баскетболист Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года в Москве. Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. А в Москве рассматривают иск родственников спортсмена о разделе имущества с его экс-супругой Седоковой. Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, заявила, что певица уже через несколько дней после смерти баскетболиста на допросах обвиняла его в психологическом абьюзе, угрозах и краже, однако не подала официальных заявлений по этим фактам. Она подвергла критике публичные высказывания Седоковой о переживаниях, назвав их лицемерными.

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Анастасия Никонорова
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