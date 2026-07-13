«Давайте поплачем»: Мама Яниса Тиммы опубликует переписку с Седоковой в день его смерти
Адвокат Гаврилова: Седокова звонила матери Тиммы и предлагала «вместе поплакать»
Обложка © VK / Анна Седокова
Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала о звонке певицы Анны Седоковой матери погибшего баскетболиста. По её словам, в день смерти спортсмена исполнительница набрала его маме Аусме и говорила: «давайте вместе поплачем».
Адвокат Гаврилова рассказала о звонках Седоковой. Видео © Life.ru
«Давать такой козырь в рукаве Анне Владимировне, чтобы она привлекла меня к ответственности за публикацию этого голосового сообщения, я не буду. А вот Аусма имеет право его опубликовать в СМИ, что она и сделает в ближайшее время», — заявила Гаврилова.
Адвокат подтвердила, что мать погибшего планирует обнародовать запись аудиосообщения от певицы в ближайшее время.
Тимма покончил с собой в декабре 2024-го через неделю после развода. В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства, а в Москве его родные судятся с певицей из-за имущества. Анна Седокова в июле впервые объяснила разрыв с Янисом Тиммой, обвинив его в агрессии. По её словам, в День святого Валентина он сильно избил её, и половина лица была синей. В подтверждение своих слов певица опубликовала фотографию, на которой баскетболист якобы отключился с ножом в руках. Сегодня адвокат семьи Яниса Тиммы назвала это снимок фотошопом.
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