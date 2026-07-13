«Давайте поплачем»: Мама Яниса Тиммы опубликует переписку с Седоковой в день его смерти

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала о звонке певицы Анны Седоковой матери погибшего баскетболиста. По её словам, в день смерти спортсмена исполнительница набрала его маме Аусме и говорила: «давайте вместе поплачем».

«Давать такой козырь в рукаве Анне Владимировне, чтобы она привлекла меня к ответственности за публикацию этого голосового сообщения, я не буду. А вот Аусма имеет право его опубликовать в СМИ, что она и сделает в ближайшее время», — заявила Гаврилова.