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13 июля, 11:46

«Давайте поплачем»: Мама Яниса Тиммы опубликует переписку с Седоковой в день его смерти

Адвокат Гаврилова: Седокова звонила матери Тиммы и предлагала «вместе поплакать»

Обложка © VK / Анна Седокова

Обложка © VK / Анна Седокова

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова рассказала о звонке певицы Анны Седоковой матери погибшего баскетболиста. По её словам, в день смерти спортсмена исполнительница набрала его маме Аусме и говорила: «давайте вместе поплачем».

Адвокат Гаврилова рассказала о звонках Седоковой. Видео © Life.ru

«Давать такой козырь в рукаве Анне Владимировне, чтобы она привлекла меня к ответственности за публикацию этого голосового сообщения, я не буду. А вот Аусма имеет право его опубликовать в СМИ, что она и сделает в ближайшее время», — заявила Гаврилова.

Адвокат подтвердила, что мать погибшего планирует обнародовать запись аудиосообщения от певицы в ближайшее время.

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Тимма покончил с собой в декабре 2024-го через неделю после развода. В Латвии возбудили дело о доведении до самоубийства, а в Москве его родные судятся с певицей из-за имущества. Анна Седокова в июле впервые объяснила разрыв с Янисом Тиммой, обвинив его в агрессии. По её словам, в День святого Валентина он сильно избил её, и половина лица была синей. В подтверждение своих слов певица опубликовала фотографию, на которой баскетболист якобы отключился с ножом в руках. Сегодня адвокат семьи Яниса Тиммы назвала это снимок фотошопом.

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Наталья Афонина
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