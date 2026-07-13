«Подло, низко, неэффективно»: Адвокат семьи Тиммы прокомментировала фото баскетболиста с ножом

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова назвала очевидным фотомонтажом ранее обнародованный певицей Анной Седоковой снимок, где её супруг якобы уснул с ножом. В беседе с корреспондентом Life.ru она заявила, что девушка просто пытается переложить общественный негатив на почившего мужа.

Адвокат семьи Яниса Тиммы высказалась об опубликованных Анной Седоковой фотографиях. Видео © Life.ru

«Вы видели фотографию Яниса с ножом? Очень похожа на реалистичную? На мой взгляд, тут даже комментировать нечего. Сейчас Анна Владимировна пытается переместить градус негатива интереса и негатива с себя на своего покойного мужа. В моём представлении это подло, низкой и совершенно неэффективно», — сказала нам защитник.

Опубликованный Анной Седоковой снимок Яниса Тиммы с ножом (качество изображения улучшено редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Гаврилова убеждена, что такая стратегия не спасёт Седокову от ответственности. Она подчеркнула: опубликованное фото — несомненный фотошоп. Сейчас, по словам адвоката, защита не будет распыляться на несколько процессов и сосредоточится на на том, что сын Тиммы Кристианс получил средства, которые ему полагаются по наследству. Уже после этого семья баскетболиста будет думать о том, что подать к Седоковой иск о клевете, а также порочении чести и достоинства супруга.

Анна Седокова впервые объяснила разрыв с Янисом Тиммой, обвинив его в агрессии. По её словам, в День святого Валентина он сильно избил её, и половина лица была синей. В подтверждение своих слов певица опубликовала фотографию, на которой баскетболист якобы отключился с ножом в руках.