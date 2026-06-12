Ариана Гранде матом разнесла Белый дом за «варварские» аресты под её песню Bye в TikTok

Певица Ариана Гранде раскритиковала Белый дом за то, что в официальном TikTok-аккаунте использовали её песню Bye («Пока-пока») в видео, где агенты иммиграционной службы арестовывают людей и надевают на них наручники. Об этом пишет газета Variety.

«Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку вместе с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью», — написала исполнительница в комментариях и добавила нецензурное выражение в адрес ICE (иммиграционной службы).

Её представитель подтвердил, что комментарий был настоящим, но по какой-то причине он не отображается публично. Команда певицы также попыталась удалить звук из видео — и вскоре это удалось сделать.

В Белом доме ответили: пресс-секретарь Эбигейл Джексон заявила, что по-настоящему варварскими являются действия нелегальных иммигрантов, которые причиняют вред американцам. Заместитель пресс-секретаря Куш Десаи тоже высказался в адрес Гранде. Он обыграл названия её песен: «Прибереги свои слёзы, Ариана». А ещё напомнил, что Трамп подписал указ, чтобы Федеральная торговая комиссия разобралась с Ticketmaster (сервисом по продаже билетов), который обманывал фанатов певицы на её концертах.

Это не первый случай, когда Ариана критикует администрацию Трампа. Ранее она поддерживала Камалу Харрис. Сейчас певица находится в турне «Eternal Sunshine» и на выходных должна выступать в Лос-Анджелесе.

Ранее NASA подверглось критике после того, как объявило экипаж миссии Artemis III. В команду вошли только мужчины, хотя программа Artemis долгое время позиционировалась как «сестра-близнец» легендарных миссий Apollo.