NASA раскритиковали за экипаж без женщин: почему миссия Artemis III вызвала спор

NASA столкнулось с критикой после объявления экипажа миссии Artemis III. В состав команды вошли только мужчины, хотя программа Artemis долго позиционировалась как «сестра-близнец» легендарных миссий Apollo. Об этом пишет USA Today.

Экипаж представили 9 июня. В него вошли специалисты миссии Фрэнк Рубио и Андре Дуглас, пилот Лука Пармитано и командир Рэнди Бресник. Женщин в составе команды не оказалось.

Это вызвало недовольство среди части представителей космической индустрии и научных блогеров. Некоторые напомнили, что Artemis изначально связывали в том числе с идеей высадки первой женщины на Луну.

Science-коммуникатор Эмили Каландрели отметила в соцсетях, что в корпусе астронавтов достаточно сильных женщин, поэтому такой выбор выглядит для неё осознанным решением. Другие критики назвали состав миссии шагом назад.

Администратор NASA Джаред Айзекман ответил на претензии в X. Он заявил, что видел реакцию — от разочарования до возмущения, но попросил уважать процесс отбора и поздравить выбранных астронавтов.

По словам Айзекмана, при назначении экипажа учитываются опыт, подготовка, специализация и доступность астронавтов. Он также подчеркнул, что женщины уже готовятся к другим миссиям, включая полёты на МКС и будущие задачи, связанные с высадкой на поверхность Луны.

Отдельно глава NASA заявил, что выбор экипажа не связан с политикой. Это прозвучало на фоне критики в адрес администрации Трампа, которая сворачивает инициативы, связанные с разнообразием и инклюзией в госструктурах.

Artemis III не будет высаживаться на Луну. Миссия должна протестировать стыковку корабля Orion с коммерческими посадочными системами SpaceX и Blue Origin на низкой околоземной орбите. Эти технологии нужны для будущих полётов к лунной поверхности.

Ранее сообщалось, что к лунным программам неожиданно присоединилась и модная индустрия. Prada по заказу NASA разработала скафандр для участников миссии «Артемида IV». Работа над проектом велась совместно с Axiom Space — компанией, которая строит космическую инфраструктуру. Главная инновация: в ткань костюма интегрированы вентиляционные каналы. Такая система охлаждает астронавтов и поддерживает воздухообмен во время выходов в открытый космос.