Дом моды Prada создал костюм для высадки астронавтов на Луну

Итальянский дом моды Prada создал специальный костюм для астронавтов NASA. Одежду разработали для участников лунной миссии Artemis IV. О новой разработке сообщили на сайте модного дома.

Prada работала над проектом совместно с компанией Axiom Space. Партнёр специализируется на создании космической инфраструктуры. Облегающий костюм получил вентиляционные трубки прямо в ткани. Система обеспечивает охлаждение и циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.

Костюм для лунной миссии NASA. Видео © prada.com

«Опыт Prada в области инженерного вязания, передовых материалов и инновационных концепций дизайна способствовал разработке одежды следующего поколения, созданной с помощью сложных методов 3D-моделирования и предназначенной для поддержки во время выходов в открытый космос астронавтов до восьми часов», — заявляет компания.

Директор по маркетингу бренда Лоренцо Бертелли представил инновационную разработку в магазине Prada на Манхэттене. Он подчеркнул, что компания накопила широкий спектр технологических возможностей, что пригодится для создания специализированной космической одежды.

В 2024 году Prada и Axiom Space уже представляли скафандр для лунной миссии. На поверхности Луны астронавты будут носить костюм из белого материала. Ткань отражает тепло и защищает от экстремально высоких температур. Материал также оберегает от лунной пыли.