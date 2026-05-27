NASA анонсировало трёхэтапный план создания базы на Луне к 2032 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило трёхэтапный план по развёртыванию обитаемой станции на поверхности Луны. Завершить проект предполагается к 2032 году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте организации.

Согласно опубликованным данным, лунная база станет первым постоянным форпостом человечества на естественном спутнике Земли. Её разместят в районе Южного полюса Луны. Там предстоит жить и работать астронавтам программы Artemis.

Реализация проекта разбита на три этапа. Первый продлится до 2029 года: он включает серию подготовительных миссий с участием роботов и людей. Второй этап, рассчитанный до 2032 года, предполагает развёртывание необходимой для пребывания человека инфраструктуры. На третьем этапе, начиная с 2032 года, будет обеспечено постоянное присутствие людей с регулярной ротацией экипажей.

Ранее стало известно, что США намерены продолжать отправлять управляемые миссии к Луне вплоть до планируемой высадки в 2028 году — это решение связано с успехом «Артемиды-2». Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман. По его словам, астронавты «вновь в строю» в вопросе отправки людей на Луну. Он также сообщил о планах возвращать их на Землю. Конечная цель, по утверждению Айзекмана, — высадка на поверхность Луны в 2028 году. Также он заявил о начале строительства лунной базы.