Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 11:32

NASA показало снимки Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche

Американское Национальное космическое агентство показало свежие снимки Марса. Они сделаны межпланетной станцией Psyche во время гравитационного маневра у соседа Земли 15 мая 2026 года. Минимальное расстояние до его поверхности составило 4,6 тысячи километров.

Съёмка велась до, во время и после манёвра. Аппарат протестировал и откалибровал свои камеры. А облетев Красную планету станция получила дополнительное ускорение без использования топлива.

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

«Покажите реального пришельца»: Юрий Лоза не верит в подлинность данных ФБР об НЛО
«Покажите реального пришельца»: Юрий Лоза не верит в подлинность данных ФБР об НЛО

Ранее «Роскосмос» показал, как с орбиты выглядит аномальная жара, обрушившаяся на Москву. Снимки сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Обложка © nasa.gov

Матвей Константинов
  • Новости
  • NASA
  • марс
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar