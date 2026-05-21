NASA показало снимки Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche

Американское Национальное космическое агентство показало свежие снимки Марса. Они сделаны межпланетной станцией Psyche во время гравитационного маневра у соседа Земли 15 мая 2026 года. Минимальное расстояние до его поверхности составило 4,6 тысячи километров.

Съёмка велась до, во время и после манёвра. Аппарат протестировал и откалибровал свои камеры. А облетев Красную планету станция получила дополнительное ускорение без использования топлива.

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Фотографии Марса, сделанные межпланетной станцией Psyche. Фото © nasa.gov

Ранее «Роскосмос» показал, как с орбиты выглядит аномальная жара, обрушившаяся на Москву. Снимки сделаны спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».