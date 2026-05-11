«Покажите реального пришельца»: Юрий Лоза не верит в подлинность данных ФБР об НЛО

ФБР рассекретило архивные материалы об инопланетянах и НЛО, но певец Юрий Лоза назвал эту публикацию пиар-акцией и призвал американские власти показать миру реального пришельца. Своим мнением артист поделился в беседе с «Газетой.ru».

«У Шекспира в «Ромео и Джульетте» говорится: «Есть многое на свете, друг Горацио, что непонятно нашим мудрецам». Думаю, в этой фразе высказана весьма актуальная мысль – мы много не знаем и о многом лишь догадываемся. Соответственно, на теме догадок строится большое количество теорий и фальсификаций», — сказал певец.

По его словам, можно публиковать любые сенсационные документы о чём угодно, но без конкретных доказательств это обычный пиар. Когда миру покажут настоящего инопланетянина, тогда и будет о чём вести серьёзный разговор, отметил Лоза.

В обнародованных американскими спецслужбами документах, в частности, говорится о существах ростом от 107 до 122 сантиметров, одетых в подобие скафандров и шлемов. Согласно отчёту 1966 года, неопознанные объекты бесшумно зависали в воздухе, резко набирали скорость и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования. Также в материалах упоминаются обломки летающих тарелок из неизвестного металла.

Накануне Пентагон официально запустил специальный сайт, где пообещал поэтапно публиковать рассекреченные материалы об НЛО — документы, фотографии и видеозаписи. К проекту присоединились не только военные, но и Белый дом, разведка, NASA, ФБР, Минэнерго, а также офис AARO, который занимается изучением аномальных явлений — от неба до океана.