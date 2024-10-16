Лунная походка: Prada создала стильный скафандр для миссии NASA

Итальянский дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space представили скафандр для будущей пилотируемой миссии NASA на Луну. Информация опубликована на официальном сайте организации.

«Наши элитные команды изменили подход к разработке скафандров, открыв новые пути для инновационных решений и применив передовые дизайнерские методики для создания AxEMU. Мы сломали устоявшиеся шаблоны. Партнёрство Axiom Space и Prada установило новую модель кросс-отраслевого сотрудничества, расширяя границы возможного в коммерческой космонавтике», — отметил президент компании Axiom Space Мэтт Ондлер.





В ходе разработки Axiom Space использовала тёмный слой для демонстрационных целей, чтобы скрыть уникальные технологические решения скафандра. Однако, как сообщили в компании, на поверхности Луны астронавты будут носить скафандр из белого материала, который отражает тепло и защищает от экстремально высоких температур и лунной пыли.

О сотрудничестве было объявлено год назад, когда компании сообщили о создании скафандров для миссии «Артемида-3». Этот полёт, намеченный на сентябрь 2026 года, станет первым с 1972 года пилотируемым полётом к спутнику Земли.