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16 октября, 20:27

Лунная походка: Prada создала стильный скафандр для миссии NASA

Prada и Axiom Space представили скафандр для лунной миссии NASA «Артемида-3»

Скафандр AxEMU. Обложка © Prada / Axiom Space

Скафандр AxEMU. Обложка © Prada / Axiom Space

Итальянский дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space представили скафандр для будущей пилотируемой миссии NASA на Луну. Информация опубликована на официальном сайте организации.

«Наши элитные команды изменили подход к разработке скафандров, открыв новые пути для инновационных решений и применив передовые дизайнерские методики для создания AxEMU. Мы сломали устоявшиеся шаблоны. Партнёрство Axiom Space и Prada установило новую модель кросс-отраслевого сотрудничества, расширяя границы возможного в коммерческой космонавтике», — отметил президент компании Axiom Space Мэтт Ондлер.

  • Скафандр AxEMU. Фото © Prada / Axiom Space
    Скафандр AxEMU. Фото © Prada / Axiom Space
  • Скафандр AxEMU. Фото © Prada / Axiom Space
    Скафандр AxEMU. Фото © Prada / Axiom Space

Скафандр AxEMU. Фото © Prada / Axiom Space

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В ходе разработки Axiom Space использовала тёмный слой для демонстрационных целей, чтобы скрыть уникальные технологические решения скафандра. Однако, как сообщили в компании, на поверхности Луны астронавты будут носить скафандр из белого материала, который отражает тепло и защищает от экстремально высоких температур и лунной пыли.

О сотрудничестве было объявлено год назад, когда компании сообщили о создании скафандров для миссии «Артемида-3». Этот полёт, намеченный на сентябрь 2026 года, станет первым с 1972 года пилотируемым полётом к спутнику Земли.

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Анатолий Цейко
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