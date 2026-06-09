NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III на 2027 год

NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III, запуск которой запланирован на 2027 год. Полёт станет одним из ключевых этапов подготовки к возвращению людей в район южного полюса Луны, говорится на сайте агентства.

Командиром экипажа назначен астронавт NASA Рэнди Бресник. Пилотом станет астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Специалистами миссии выбраны астронавты NASA Андре Дуглас и Фрэнк Рубио. Также NASA назвало резервного участника экипажа — астронавта Боба Хайнса. Основная команда уже начинает подготовку к полёту и работе с системами корабля Orion.

Во время Artemis III ракета SLS должна вывести корабль Orion с экипажем на низкую околоземную орбиту. Там NASA впервые проверит сближение и стыковку Orion с тестовыми версиями лунных посадочных систем, которые разрабатывают Blue Origin и SpaceX.

Миссия будет сложной: она потребует нескольких запусков тяжёлых ракет, проверки совместной работы корабля и посадочных модулей, а также испытаний связи, программного обеспечения, двигательных систем и интерфейсов.

В NASA подчёркивают, что Artemis III станет важной подготовкой к Artemis IV. Именно эта миссия в 2028 году должна стать первым пилотируемым полётом к южному полюсу Луны. Ожидается, что экипаж Artemis III проведёт в космосе около двух недель. Точная продолжительность миссии будет зависеть от запусков, стыковок и хода испытаний на орбите.

К новым лунным миссиям подключилась даже индустрия моды. Ранее стало известно, что Prada разработала специальный костюм для астронавтов NASA, которые будут участвовать в миссии Artemis IV. Итальянский дом моды работал над проектом вместе с Axiom Space, специализирующейся на космической инфраструктуре. В костюм встроили вентиляционные трубки прямо в ткань: такая система должна охлаждать астронавтов и обеспечивать циркуляцию воздуха во время работы в открытом космосе.