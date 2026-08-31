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Свой или чужой: как Юра Борисов зарабатывает у нас до 2 млн в день и остаётся любимцем Голливуда?

Оглавление
До 2 млн в день: как Борисов зарабатывает на кино и театре?
Как «Анора» вытащила Борисова из американского кризиса?
Британия, Финляндия, Италия: где ещё ждут российского актёра?

После съёмок в Голливуде и номинацию на «Оскар» актёр Юра Борисов стал очень востребованным в России. Life.ru выяснял, сколько он зарабатывает, какие у него планы и что его связывает с Западом.

30 августа, 21:20
Как Юра Борисов ухитряется зарабатывать в России и сниматься на Западе. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как Юра Борисов ухитряется зарабатывать в России и сниматься на Западе. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До 2 млн в день: как Борисов зарабатывает на кино и театре?

Юра Борисов в огне. Никогда он не был так популярен и столько не зарабатывал, как сейчас. Всё логично, он первый российский актёр, которого номинировали на «Оскар». Вот-вот в отечественный кинопрокат выйдут два блокбастера с его участием: фантастический боевик «Девятая планета» и исторический байопик «Битва моторов» о создателях дореволюционного автомобиля «Руссо-Балт». За съёмочный день Юра получает от 600 тысяч до баснословных 2 миллионов рублей.

С театральными проектами у Борисова тоже всё отлично. Билеты на скандального мхатовского «Гамлета», где он играет главную роль, раскупаются словно горячие пирожки. Например, на показ в конце октября остались невыкупленными лишь 32 билета из 850. Их стоимость до 18 тысяч рублей на портале театра и в разы больше у перекупов. Получается, продажам совершенно не помешала разгромная критика спектакля. Так, Михаил Боярский жёстко прошёлся по «Гамлету», а Олег Меньшиков назвал его театральной катастрофой. По информации экспертов, звёзды получают по полмиллиона за один выход на сцену.

С недавних пор Юра Борисов стал амбассадором одного из крупных российских банков. Такие контракты, по общепринятой оценке, могут достигать 10–30 млн рублей.

Год назад, если верить отечественным реестрам, семья актёра обзавелась в Москве роскошной квартирой площадью 226 квадратов, стоимостью до 150 млн рублей. Хоромы находятся в городской усадьбе Татищевой на Покровке, у Чистых прудов.

Несмотря на оглушительные успехи в России, Юра кажется должником США и Великобритании. Словно именно там находится ключик к его триумфу.

Смешки вызвал костюм из фольги Гамлета – Борисова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Смешки вызвал костюм из фольги Гамлета – Борисова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как «Анора» вытащила Борисова из американского кризиса?

Юра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в простой семье в подмосковном Реутове. Смог поступить и отучиться в Высшем театральном училище имени Щепкина. По словам однокашников, в университетские годы никто не ожидал, что он станет таким успешным.

Он был как бы немножко всегда Ваня‑дурачок. Никто его как бы особо всерьёз не воспринимал. Невозможно поверить, что вот это вот Юра, который на курсе что‑то непонятное исполнял, — поделилась артистка Дарья Мельникова.

Российский зритель узнал о Борисове в конце десятых годов благодаря его ролям в сериале «Ольга» и боевике «Бык». Американская же звезда актёра начала всходить после того, как он познакомился с режиссёром Михаилом Ароном Локшиным. Последний родился в США, является сыном бывших бонз коммунистической партии Америки и открыто поддерживает Украину. Первый их совместный фильм — «Серебряные коньки», второй — «Мастер и Маргарита». Сам Локшин был под протекцией сценариста Романа Кантора, выпускника парижской школы телевидения, имеющего связи с американским стримингом Netflix. Вскоре Юра Борисов снялся в нетфликсовском сериале «Эпидемия», сценарий которого написал Кантор.

Спецоперация, казалось, подорвала штатовскую карьеру Юры. В марте 2022 года Netflix заморозил производство и закупку российских сериалов. На стопе оказались сразу два проекта с Борисовым. Сценарий одного из них написал уже упомянутый Кантор. Речь о современной адаптации романа Льва Толстого «Анна К», где он играет Константина Левина, и социальной комедии «Ничего особенного» про фонд помощи людям с особенностями развития. Ситуация с новой экранизацией «Карениной» вообще абсурдна — лента полностью готова, но отложена американцами в долгий ящик, у российской же стороны никаких прав на неё нет.

Ситуацию выправила «Анора» Шона Бейкера, взявшая «Золотую пальмовую ветвь» и пять «Оскаров», где Борисов сыграл русского решалу Игоря.

Борисов сыграл гопника Игоря в оскароносной «Аноре». Фото © Кадр из фильма «Анора», режиссёр Шон Бэйкер, сценарист Шон Бэйкер

Борисов сыграл гопника Игоря в оскароносной «Аноре». Фото © Кадр из фильма «Анора», режиссёр Шон Бэйкер, сценарист Шон Бэйкер

Британия, Финляндия, Италия: где ещё ждут российского актёра?

Юру привечают не только в США, но и в Европе. В следующем году выйдет фильм под названием Dennis о любви выпускницы Оксфорда Эмили Мортимер, путешествующей по разваливающемуся СССР, к советскому поэту Денису Новикову. Это реально существующие лица, Борисов играет Новикова. Исторический факт: Эмили перевезла Дениса в Лондон, где он написал свой самый известный стих «Россия». Подобные произведения пишут иноагенты.

— Мы выше чернил и бумаги, писали своё на рейхстаге. Своё — это грех, нищета, кабала... Последний рассудок первач помрачал. Ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за Победу, это строчки из опуса.

После Лондона Денис Новиков оказался в Израиле, где умер от сердечного приступа в 37 лет. До встречи с Мортимер его называли в нашей стране чуть ли не новым Пушкиным.

На основных киноплатформах фильм Dennis называют российско-американским, но это не так. Сняла его лично британка Мортимер. В главных ролях снялись шотландские и ирландские актрисы.

Слева Эмили Мортимер, справа Денис Новиков (которого сыграет Юра Борисов). Фото © Wikipedia / Wikipedia

Слева Эмили Мортимер, справа Денис Новиков (которого сыграет Юра Борисов). Фото © Wikipedia / Wikipedia

Однако до сих пор неизвестна дата премьеры ленты Artificial («Искусственный»), где сыграл Борисов. Это снятая итальянским режиссёром Лукой Гуаданьино сатира на жизнь Кремниевой долины, в центре которой конфликт между топ-менеджерами стартапа OpenAi. Европейцы сделали её ещё год назад, но все крупные американские прокатчики блокируют показ. По мнению инсайдеров, из-за цензурных соображений; слишком уж влиятельны стали воротилы от ИИ. Ходят слухи, что Artificial всё же покажут на очередном Венецианском фестивале. Такое ощущение, что это антиамериканский проект, продвигаемый Европой.

Юра Борисов сыграл топ-менеджера OpenAi Илью Суцкевера. Фото © Getty Images / Kimberly White / for SSI

Юра Борисов сыграл топ-менеджера OpenAi Илью Суцкевера. Фото © Getty Images / Kimberly White / for SSI

Первым европейским проектом Юры Борисова был финский фильм «Купе № 6», который получил в 2021 году Гран-при Канн. И это очень показательно. Режиссёром выступил Юхо Куосманен, главную героиню, представительницу экстремистского движения, сыграла Сейди Хаарла. Это роуд-муви про поездку финской студентки в поезде Москва – Мурманск. Действие происходит опять в девяностых. Борисов играет её случайного попутчика, злоупотребляющего спиртным. Лента получила противоречивые отзывы от российских зрителей.

— Крепкий алкоголь + маргиналы = драма. Вот и весь финский взгляд на Россию. Коротко сюжет: бухие подкаты, идём бухать к бабке в деревню, идём искать алкоголь для маргинала, алкоголь, алкоголь, алкоголь... критикуют фильм на популярном сайте отзывов.

Когда началась СВО, режиссёр «Купе № 6» приютил у себя дома украинских беженцев, главная актриса оправдала антироссийские санкции, а один из продюсеров от России, Наталья Дрозд, подписала петицию против, покинув страну.

Фото © Кадр из фильма «Купе номер 6», режиссёр Юхо Куосманен, сценаристы Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко

Фото © Кадр из фильма «Купе номер 6», режиссёр Юхо Куосманен, сценаристы
Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко

Интересно, что, несмотря на звёздный статус, Юры Борисова нет в соцсетях. Зато его супруга и по совместительству агент Анна Шевчук ведёт «Запрещёнограм». Life.ru заметил, что сразу после начала СВО она вступила в паблики, посвящённые релокации в Турцию, Грузию и Казахстан.

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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