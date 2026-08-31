Свой или чужой: как Юра Борисов зарабатывает у нас до 2 млн в день и остаётся любимцем Голливуда? Оглавление До 2 млн в день: как Борисов зарабатывает на кино и театре? Как «Анора» вытащила Борисова из американского кризиса? Британия, Финляндия, Италия: где ещё ждут российского актёра? После съёмок в Голливуде и номинацию на «Оскар» актёр Юра Борисов стал очень востребованным в России. Life.ru выяснял, сколько он зарабатывает, какие у него планы и что его связывает с Западом. 30 августа, 21:20 Как Юра Борисов ухитряется зарабатывать в России и сниматься на Западе. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

До 2 млн в день: как Борисов зарабатывает на кино и театре?

Юра Борисов в огне. Никогда он не был так популярен и столько не зарабатывал, как сейчас. Всё логично, он первый российский актёр, которого номинировали на «Оскар». Вот-вот в отечественный кинопрокат выйдут два блокбастера с его участием: фантастический боевик «Девятая планета» и исторический байопик «Битва моторов» о создателях дореволюционного автомобиля «Руссо-Балт». За съёмочный день Юра получает от 600 тысяч до баснословных 2 миллионов рублей.

С театральными проектами у Борисова тоже всё отлично. Билеты на скандального мхатовского «Гамлета», где он играет главную роль, раскупаются словно горячие пирожки. Например, на показ в конце октября остались невыкупленными лишь 32 билета из 850. Их стоимость до 18 тысяч рублей на портале театра и в разы больше у перекупов. Получается, продажам совершенно не помешала разгромная критика спектакля. Так, Михаил Боярский жёстко прошёлся по «Гамлету», а Олег Меньшиков назвал его театральной катастрофой. По информации экспертов, звёзды получают по полмиллиона за один выход на сцену.

С недавних пор Юра Борисов стал амбассадором одного из крупных российских банков. Такие контракты, по общепринятой оценке, могут достигать 10–30 млн рублей.

Год назад, если верить отечественным реестрам, семья актёра обзавелась в Москве роскошной квартирой площадью 226 квадратов, стоимостью до 150 млн рублей. Хоромы находятся в городской усадьбе Татищевой на Покровке, у Чистых прудов.

Несмотря на оглушительные успехи в России, Юра кажется должником США и Великобритании. Словно именно там находится ключик к его триумфу.

Смешки вызвал костюм из фольги Гамлета – Борисова. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Как «Анора» вытащила Борисова из американского кризиса?

Юра Борисов появился на свет 8 декабря 1992 года в простой семье в подмосковном Реутове. Смог поступить и отучиться в Высшем театральном училище имени Щепкина. По словам однокашников, в университетские годы никто не ожидал, что он станет таким успешным.

— Он был как бы немножко всегда Ваня‑дурачок. Никто его как бы особо всерьёз не воспринимал. Невозможно поверить, что вот это вот Юра, который на курсе что‑то непонятное исполнял, — поделилась артистка Дарья Мельникова.

Российский зритель узнал о Борисове в конце десятых годов благодаря его ролям в сериале «Ольга» и боевике «Бык». Американская же звезда актёра начала всходить после того, как он познакомился с режиссёром Михаилом Ароном Локшиным. Последний родился в США, является сыном бывших бонз коммунистической партии Америки и открыто поддерживает Украину. Первый их совместный фильм — «Серебряные коньки», второй — «Мастер и Маргарита». Сам Локшин был под протекцией сценариста Романа Кантора, выпускника парижской школы телевидения, имеющего связи с американским стримингом Netflix. Вскоре Юра Борисов снялся в нетфликсовском сериале «Эпидемия», сценарий которого написал Кантор.

Спецоперация, казалось, подорвала штатовскую карьеру Юры. В марте 2022 года Netflix заморозил производство и закупку российских сериалов. На стопе оказались сразу два проекта с Борисовым. Сценарий одного из них написал уже упомянутый Кантор. Речь о современной адаптации романа Льва Толстого «Анна К», где он играет Константина Левина, и социальной комедии «Ничего особенного» про фонд помощи людям с особенностями развития. Ситуация с новой экранизацией «Карениной» вообще абсурдна — лента полностью готова, но отложена американцами в долгий ящик, у российской же стороны никаких прав на неё нет.

Ситуацию выправила «Анора» Шона Бейкера, взявшая «Золотую пальмовую ветвь» и пять «Оскаров», где Борисов сыграл русского решалу Игоря.

Борисов сыграл гопника Игоря в оскароносной «Аноре». Фото © Кадр из фильма «Анора», режиссёр Шон Бэйкер, сценарист Шон Бэйкер

Британия, Финляндия, Италия: где ещё ждут российского актёра?

Юру привечают не только в США, но и в Европе. В следующем году выйдет фильм под названием Dennis о любви выпускницы Оксфорда Эмили Мортимер, путешествующей по разваливающемуся СССР, к советскому поэту Денису Новикову. Это реально существующие лица, Борисов играет Новикова. Исторический факт: Эмили перевезла Дениса в Лондон, где он написал свой самый известный стих «Россия». Подобные произведения пишут иноагенты.

— Мы выше чернил и бумаги, писали своё на рейхстаге. Своё — это грех, нищета, кабала... Последний рассудок первач помрачал. Ругали, таскали тебя по врачам, но ты выгрызала торпеду и снова пила за Победу, — это строчки из опуса.

После Лондона Денис Новиков оказался в Израиле, где умер от сердечного приступа в 37 лет. До встречи с Мортимер его называли в нашей стране чуть ли не новым Пушкиным.

На основных киноплатформах фильм Dennis называют российско-американским, но это не так. Сняла его лично британка Мортимер. В главных ролях снялись шотландские и ирландские актрисы.

Слева Эмили Мортимер, справа Денис Новиков (которого сыграет Юра Борисов). Фото © Wikipedia / Wikipedia

Однако до сих пор неизвестна дата премьеры ленты Artificial («Искусственный»), где сыграл Борисов. Это снятая итальянским режиссёром Лукой Гуаданьино сатира на жизнь Кремниевой долины, в центре которой конфликт между топ-менеджерами стартапа OpenAi. Европейцы сделали её ещё год назад, но все крупные американские прокатчики блокируют показ. По мнению инсайдеров, из-за цензурных соображений; слишком уж влиятельны стали воротилы от ИИ. Ходят слухи, что Artificial всё же покажут на очередном Венецианском фестивале. Такое ощущение, что это антиамериканский проект, продвигаемый Европой.

Юра Борисов сыграл топ-менеджера OpenAi Илью Суцкевера. Фото © Getty Images / Kimberly White / for SSI

Первым европейским проектом Юры Борисова был финский фильм «Купе № 6», который получил в 2021 году Гран-при Канн. И это очень показательно. Режиссёром выступил Юхо Куосманен, главную героиню, представительницу экстремистского движения, сыграла Сейди Хаарла. Это роуд-муви про поездку финской студентки в поезде Москва – Мурманск. Действие происходит опять в девяностых. Борисов играет её случайного попутчика, злоупотребляющего спиртным. Лента получила противоречивые отзывы от российских зрителей.

— Крепкий алкоголь + маргиналы = драма. Вот и весь финский взгляд на Россию. Коротко сюжет: бухие подкаты, идём бухать к бабке в деревню, идём искать алкоголь для маргинала, алкоголь, алкоголь, алкоголь... — критикуют фильм на популярном сайте отзывов.

Когда началась СВО, режиссёр «Купе № 6» приютил у себя дома украинских беженцев, главная актриса оправдала антироссийские санкции, а один из продюсеров от России, Наталья Дрозд, подписала петицию против, покинув страну.

Фото © Кадр из фильма «Купе номер 6», режиссёр Юхо Куосманен, сценаристы

Андрис Фельдманис, Ливия Ульман, Любовь Мульменко

Интересно, что, несмотря на звёздный статус, Юры Борисова нет в соцсетях. Зато его супруга и по совместительству агент Анна Шевчук ведёт «Запрещёнограм». Life.ru заметил, что сразу после начала СВО она вступила в паблики, посвящённые релокации в Турцию, Грузию и Казахстан.

Авторы Пётр Егоров