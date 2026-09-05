Майклу Китону — 75: как ненавистный фанатам Бэтмен превратился в легенду Голливуда

5 сентября 2026 года Майклу Китону исполняется 75 лет. Life.ru рассказывает, как сын инженера из Пенсильвании прошёл путь от рабочего на детском телевидении до актёра, которому удалось дважды вернуться в Голливуд и пережить собственных героев.

Майкл Дуглас, которому пришлось стать Китоном

Майкл Китон в молодости: как младший из семи детей начал путь к мировой известности? Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS / Wally Fong

Будущий Бэтмен родился 5 сентября 1951 года в Пенсильвании и получил имя Майкл Джон Дуглас. Он рос младшим из семи детей, отец работал инженером, а мать занималась домом и воспитанием большой семьи. Майкл два года изучал ораторское искусство в Кентском государственном университете, участвовал в студенческих постановках, но диплом так и не получил. Вернувшись в Пенсильванию, он устроился на телевидение. Среди его первых мест работы оказалась команда детской программы «Соседство мистера Роджерса», где будущая звезда помогала за кадром и появлялась в небольших эпизодах.

Когда актёр перебрался в Лос-Анджелес, выяснилось, что имя Майкл Дуглас уже занято знаменитым сыном Кирка Дугласа. Похожее имя использовал и телеведущий Майк Дуглас. Пришлось срочно придумывать сценический псевдоним. Фамилия Китон не была посвящением ни актрисе Дайан Китон, ни звезде немого кино Бастеру Китону. Актёр рассказывал, что практически случайно остановился на подходящем варианте. В 2024 году он признался, что хотел бы наконец соединить обе фамилии и сниматься как Майкл Китон Дуглас, однако пока зрители продолжают узнавать его под старым именем.

От неудачного стендапа до самого отвязного призрака Голливуда

От стендапа до Голливуда: как «Ночная смена» сделала Майкла Китона известным актёром? Фото © Кадр из фильма «Ночная смена», режиссер Рон Ховард, сценаристы Лауэлл Ганц, Бабалу Мэндел

Первые годы в Лос-Анджелесе Китон выступал со стендапом, снимался в рекламе и получал небольшие телевизионные роли. Прорыв случился в 1982 году после комедии Рона Ховарда «Ночная смена». Затем вышел «Мистер мамочка» 1983 года, закрепивший за актёром образ смешного, немного нервного и совершенно не героического мужчины.

В 1988 году режиссёр Тим Бёртон позвал Китона в комедийный хоррор «Битлджус». Актёр появился на экране ненадолго, но его растрёпанные волосы, гнилые зубы, хриплый голос и бешеная энергия затмили остальных персонажей. Странный дух-экзорцист превратил Китона в звезду и убедил Бёртона, что за комедийной внешностью скрывается нечто гораздо более тёмное. Поэтому, когда режиссёру доверили фильм о Бэтмене, он снова вспомнил о Китоне. Бёртону был нужен не очередной мускулистый красавец, а внешне обычный человек, в глазах которого чувствовались тревога, непредсказуемость и скрытое безумие.

50 тысяч писем ненависти: почему фанаты не хотели видеть Китона Бэтменом

50 тысяч писем против Майкла Китона: почему фанаты не хотели видеть его в роли Бэтмена. Фото © Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Тим Бёртон, сценаристы Уоррен Скаарен, Боб Кейн, Сэм Хэмм

Новость о назначении Майкла Китона вызвала ярость среди фанатов комикса. Поклонники боялись, что Warner Bros собирается превратить Бэтмена в очередную комедию, похожую на телевизионный сериал 1960-х годов. По распространённым данным, студия получила около 50 тысяч писем с жалобами. На фанатских мероприятиях поклонники рвали рекламные материалы, а в прессе обсуждали, способен ли актёр с такой внешностью вообще убедительно смотреться рядом с Джеком Николсоном, которому досталась роль Джокера. Но всё-таки фильм «Бэтмен» собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов, стал главным американским кинохитом 1989 года и доказал, что фильмы по комиксам могут быть не только яркими детскими аттракционами.

Почему Майкл Китон отказался от третьего «Бэтмена»?

«Бэтмен» 1989 года: Майкл Китон доказал критикам, что способен стать Тёмным рыцарем. Фото © Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Тим Бёртон, сценаристы Уоррен Скаарен, Боб Кейн, Сэм Хэмм

В 1992 году Китон вернулся в фильме «Бэтмен возвращается». Продолжение оказалось ещё более мрачным и странным, поскольку рядом с героем появились Женщина-кошка Мишель Пфайффер и Пингвин Дэнни Де Вито. Однако третий фильм снимал уже не Тим Бёртон, а Джоэл Шумахер.

Новому режиссёру хотелось сделать историю ярче, легче и веселее. Китон же считал, что трагедия Брюса Уэйна не позволяет превратить героя в беззаботного участника красочного шоу. После нескольких встреч актёр покинул проект, а в «Бэтмене навсегда» его заменил Вэл Килмер. Позднее Китон предельно резко объяснил свой отказ: сценарий казался ему просто плохим.

«Бёрдмэн»: роль, которая слишком напоминала его собственную жизнь

Майкл Китон в «Бёрдмэне»: роль бывшего супергероя, которая повторила судьбу самого актёра. Фото © Кадр из фильма «Бёрдмэн», режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, сценаристы Алехандро Гонсалес Иньярриту, Николас Джакобоне, Армандо Бо и др.

После Бэтмена в фильмографии Китона появились «Много шума из ничего» 1993 года, «Газета» 1994 года, «Мои двойники, моя жена и я», «Джеки Браун» и другие картины. Однако прежних кассовых высот они не достигали. К началу нулевых зрителям казалось, что бывший супергерой окончательно остался в прошлом. В 2014 году режиссёр Алехандро Гонсалес Иньярриту предложил ему роль Риггана Томсона в «Бёрдмэне». Герой Китона — актёр, когда-то прославившийся благодаря супергеройскому костюму, а затем отчаянно пытавшийся доказать, что способен на серьёзное искусство. Сходство с биографией исполнителя выглядело почти провокационным.

Фильм вернул Китона в центр внимания. Он получил «Золотой глобус» и первую номинацию на «Оскар», а сама картина забрала четыре статуэтки, включая награды за лучший фильм и режиссуру. Китон уступил приз за главную мужскую роль Эдди Редмэйну, но именно его возвращение стало главным сюжетом того наградного сезона. Сам актёр, впрочем, всегда раздражался из-за слова «камбэк». Он подчёркивал, что не уходил из профессии, а просто перестал гнаться за каждой большой ролью.

«Оскар», Человек-паук и новая победа на телевидении

Майкл Китон в роли Стервятника: возвращение актёра в супергеройское кино Marvel. Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой», режиссер Джон Уоттс, сценаристы Джон Уоттс, Кристофер Д. Форд, Крис МакКенна и др.

После «Бёрдмэна» Китон снялся в оскароносном «В центре внимания» 2015 года. В «Основателе» 2016 года он сыграл создателя империи McDonald's Рэя Крока. Затем Майкл вернулся в супергеройское кино уже в качестве злодея — в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» ему досталась роль Стервятника — противника Питера Паркера и одного из наиболее приземлённых антагонистов Marvel.

Чем Майкл Китон занимается в 75 лет?

Чем занимается Майкл Китон в 75 лет: новые фильмы, награды и возвращение к режиссуре. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

2023 году Китон снова надел плащ Бэтмена в фильме «Флэш» — более чем через 30 лет после «Бэтмена возвращается». Год спустя он повторил ещё одну культовую роль в картине «Битлджус Битлджус». В феврале 2026 года Гарвардское театральное общество Hasty Pudding назвало Китона «Мужчиной года» за продолжительный вклад в индустрию развлечений. Во время шуточной церемонии актёр сражался со статуэткой «Оскара», переодевался в работника McDonald’s и в очередной раз доказал, что к собственной карьере относится без лишнего пафоса.

Незадолго до 75-летия Китон появился вместе с Робертом Де Ниро в триллере «Человек-шёпот», где сыграл осуждённого серийного убийцу Фрэнка Картера. А 1 сентября стало известно, что актёр собирается сам поставить вестерн-триллер и сыграть в нём вместе с Морганом Фрименом. Их герои — бывший маршал и стареющий преступник, которых связывает убийство, совершённое около 40 лет назад.

А каким Майкл Китон запомнился вам — мрачным Бэтменом, безумным Битлджусом или уставшим супергероем из «Бёрдмэна»? И верили бы вы в его успех, если бы услышали о скандальном кастинге в 1988 году? Пока новый голливудский сезон только набирает обороты, Life.ru также собрал главные фильмы и звёзд Венецианского фестиваля — 2026.