Пётр Руки-ножницы: Как царь отрезал боярам бороды и сколько стоило право ходить небритым

Сегодня густая борода считается модной деталью образа, а в конце XVII века она могла выдать в мужчине противника государственных реформ. Вернувшись из Европы, Пётр I решил изменить не только армию, флот и управление страной, но и внешний вид подданных. Под удар попали длинные русские кафтаны, широкие рукава и бороды. Расставаться с растительностью на лице мужчины не хотели даже под угрозой наказания. Тогда царь предложил выбор: либо бриться, либо ежегодно покупать право оставаться бородатым. Но сколько же это стоило и кто мог позволить себе ходить небритым?

Почему Пётр I объявил войну бородам

Почему Пётр I считал русские бороды символом старого уклада и препятствием для реформ

Во время Великого посольства 1697–1698 годов Пётр I посетил несколько европейских государств. Царь изучал кораблестроение, военное дело, устройство фабрик и повседневную жизнь европейцев. На Западе представители знати и чиновники в основном носили короткие причёски и гладко брили лица, тогда как в России длинная борода оставалась символом достоинства, зрелости и верности православной традиции.

Пётр воспринимал старый внешний облик как видимую границу между Россией и Европой. Изменить одежду и причёски означало для него заставить подданных хотя бы внешне присоединиться к новой эпохе. Согласно распространённой версии, 26 августа 1698 года по старому стилю, или 5 сентября по новому, Пётр собрал приближённых в Преображенском дворце, потребовал ножницы и лично начал отрезать боярам бороды. Для присутствовавших это было не забавой, а публичным унижением и посягательством на привычный порядок жизни. Борода была лишь одной из деталей повседневности, которую изменил царь-реформатор. Ранее Life.ru рассказывал, какие привычные сегодня вещи — от кофе и новогодней ёлки до зеркал и бритвы — появились в российских домах благодаря Петру I.

Сколько стоило право носить бороду при Петре I

Сколько рублей ежегодно платили дворяне и купцы за право носить бороду при Петре I. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Единой цены для всех не существовало. Размер ежегодной пошлины зависел от положения человека: Царедворцы, дворяне и чиновники платили по 60 рублей;

Богатые купцы первой статьи — по 100 рублей;

Купцы средней и мелкой статьи, посадские люди — по 60 рублей;

Ямщики, извозчики, церковные причетники и другие московские жители — по 30 рублей.

Священников и дьяконов от пошлины освободили. Крестьянам тоже не требовалось покупать годовое разрешение, но при каждом въезде в город и выезде из него бородатый мужчина должен был отдавать две деньги — одну копейку. Даже минимальные 30 рублей были огромной суммой. По оценке историков, бородовая пошлина могла равняться годовому доходу служилого человека или чиновника. Для некоторых подданных налог превышал всё, что они зарабатывали за год. Переводить эти суммы напрямую в современные рубли некорректно, но по уровню нагрузки это было фактически финансовое наказание за отказ бриться.

Бородовой знак: первая «лицензия» на растительность на лице

Бородовой знак подтверждал, что мужчина заплатил Петру I налог за право не бриться. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После уплаты налога мужчина получал бородовой знак — небольшой медный жетон, выполнявший роль квитанции. На знаках 1705 года изображалась нижняя часть лица с носом, усами и бородой, а рядом чеканилась надпись «Деньги взяты». На оборотной стороне помещались двуглавый орёл и дата.

Одного жетона иногда было недостаточно. Владельцу выдавали записку с его именем, отчеством, прозвищем или фамилией, сословием и датой уплаты пошлины. Эти сведения заносили в специальную книгу. Каждый год бородач должен был вновь являться в приказную палату, платить и продлевать разрешение. Решив сбрить бороду, он возвращал знак властям.

В 1724–1725 годах появились большие ромбовидные жетоны, которые полагалось пришивать к одежде. По их краю чеканили язвительную фразу: «Борода — лишняя тягота». Так государство не только собирало деньги, но и публично отмечало тех, кто отказывался принимать новый внешний облик.

Как ловили тех, кто не заплатил налог на бороду

Стражники проверяли бородовые жетоны у городских ворот и задерживали неплательщиков. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Проверки устраивали прежде всего у городских ворот и в общественных местах. Стража требовала от бородатого мужчины предъявить жетон и сопроводительную записку. Крестьяне отдавали положенную копейку при прохождении заставы, а городские жители должны были подтвердить годовую оплату. Если разрешения не находилось, человека могли:

Не пропустить через городские ворота;

Задержать и оштрафовать;

Доставить к представителям власти;

Насильно сбрить или состричь бороду.

Полицейским и приказным служащим предписывали внимательно следить за сроками действия разрешений. В инструкции, отправленной тобольскими воеводами в 1705 году, чиновникам велели записывать всех получателей жетонов и ежегодно проверять уплату. Ответственные за учёт сами рисковали суровым наказанием, если позволяли бородачам обходить закон.

Рассказы о том, что по улицам постоянно ходили специальные царские цирюльники и хватали каждого встречного, во многом превратились в легенду. Но возможность публично лишиться бороды действительно существовала, а проверки жетонов были частью официальной системы контроля.

Почему россияне так отчаянно защищали бороды

До реформ Петра I борода считалась в России символом веры, достоинства и мужской зрелости. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для современного человека бритьё — вопрос вкуса, но в допетровской России борода имела религиозное и общественное значение. Она воспринималась как естественная часть мужского облика, дарованного Богом. Безбородое лицо ассоциировалось с иностранцами, католиками и нарушением привычных норм.

Некоторые мужчины сохраняли срезанные волосы, чтобы положить их с собой в гроб. Они рассчитывали после смерти доказать, что лишились бороды не по собственной воле. Поэтому реформа воспринималась как вторжение государства в веру, тело и личное достоинство. Сопротивление усиливалось ещё и потому, что вместе с бородой власти требовали отказаться от традиционной одежды.

Сегодня борода вновь стала символом мужественности и модной деталью образа, но теперь её владельцам приходится бороться уже не с царскими указами, а с бактериями. Life.ru подробно объяснял, какие микроорганизмы могут поселиться в растительности на лице и почему бороду необходимо мыть так же тщательно, как волосы на голове.

Принёс ли налог на бороды деньги казне

Налог на бороды должен был пополнить казну Петра I во время тяжёлой Северной войны. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пополнение казны было одной из целей пошлины: Россия вела тяжёлую Северную войну, а государству постоянно не хватало средств. Но ставка оказалась слишком высокой, а система контроля — сложной для огромной страны. В результате постоянных плательщиков было сравнительно мало. Богатые сторонники старых традиций отдавали деньги, остальные брились, прятались от проверок или пытались обойти требования.

Экономические исследования бородовой пошлины показывают, что власти переоценили как благосостояние населения, так и возможности чиновников собирать налог во всех регионах. Главный эффект оказался не финансовым, а культурным. Среди дворянства и чиновников гладко выбритое лицо постепенно стало нормой, а борода начала ассоциироваться с духовенством, крестьянством и старообрядцами.

Когда отменили налог на бороду

Екатерина II окончательно отменила введённый Петром I налог на ношение бороды в 1772 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пётр I умер в 1725 году, но введённая при нём пошлина пережила своего создателя почти на полвека. Окончательно налог на бороды был отменён при Екатерине II в 1772 году. К этому времени внешний облик высших сословий уже изменился. Дворяне носили европейскую одежду, парики и брили лица не из-за угрозы штрафа, а потому что новая мода успела стать привычной. То, чего Пётр сначала добивался ножницами, жетонами и рублями, постепенно закрепилось само. Впрочем, позднее борода вернулась в императорскую моду: её носили Александр III и последний российский император Николай II. Ранее Life.ru разбирался, почему фигура Николая II до сих пор вызывает ожесточённые споры и каким правителем он был на самом деле.

Так обычная борода превратилась для царя в политический инструмент. По жетону в кармане можно было понять, принял ли человек новые порядки или заплатил целое состояние за право остаться верным старым. Однако Пётр I далеко не единственный российский правитель, чьи поступки со временем обросли легендами. Недавно Life.ru раскрыл семь главных тайн Ивана Грозного — от загадки смерти его сына до исчезновения легендарной царской библиотеки.