Пётр I был прав? Какие гадости живут в бороде и почему её нужно мыть, как и голову

Немногие задумываются, что борода — это не только символ мужской силы и стиля, но и настоящий «магнит» для микробов. Учёные отмечают: в густой растительности скапливается в десятки раз больше бактерий, чем на открытой коже лица. Пыль, остатки еды, грязь с рук — всё это незаметно остаётся в волосках и создаёт благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Поэтому за бородой нужно ухаживать куда тщательнее, чем привыкли многие мужчины. Русские бояре своих бород лишились 5 сентября 1698 года. Император Пётр I поставил тогда им ультиматум: сбривай или плати. В материале расскажем, почему так могло произойти и что надо делать с бородой в XXI веке.

Как Пётр I боярам бороды запрещал

Пётр I отметился в истории России как человек, который ввёл много реформ, в том числе и на бороды. Фото © РИА «Новости» / Михаил Успенский

Изучив самые передовые философские течения и технологии Запада, а также подсмотрев моду, Пётр I стал спешно модернизировать своё государство. Сначала он публично остриг бороды боярам 26 августа — это был фактический запрет бород при дворе. А уже 5 сентября 1698 года появился налог на бороды. Надо было это как-то по закону оформить. Так что 8 сентября царь издал указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии». Документ вступил в силу 11 сентября.

Какую роль борода играла для русского мужчины до Петра I

До Петра I увидеть взрослого русского мужчину без бороды было решительно невозможно. Фото © tretyakov

До Петра I, который сам сначала поразил всех бритьём собственной бороды, без этого маскулинного атрибута ходили только женщины, отроки и, может быть, некоторые категории рабов, или холопов, но это не точно. У бороды за это время сформировался сакральный смысл. Если мужику 20 и он бородат — значит, точно православный. Бритьё бороды — это вероотступничество. Борода помогала попасть в Рай: через неё можно проникнуть в душу.

Были и социальные привилегии у бородачей: чем пышнее и объёмнее бороду отрастил, тем выше статус. Понятно, что боярство и духовенство растили бороды годами. Примерно так же появляется грива у пожилых павианов — чтобы показывать остальным самцам, кто тут главный. На прижизненном портрете Ивана Грозного кисти Ханса Вейгеля старшего борода царя в три раза длиннее, чем его шея.

Почему Пётр I ввёл налог на бороды?

Есть много причин, по которым Пётр I ввёл налог на бороды. Ему нужны были деньги, но это — не основное. Фото © Wikipedia © Wikipedia

Пётр I, судя по всему, сам бороду не носил ни разу в жизни. По крайней мере, его везде изображают только усатым или вообще без растительности на лице. Побывав в Европе, он увидел, что там все поголовно бреют бороды, даже самые низкоранговые крестьяне. Тогда императору было 26, и он считал, что дальше так продолжаться не может. Сначала при дворе бороды были запрещены. Потом на них ввели пошлины. Бояре, видимо, сильно протестовали против полного запрета.

Пошлина на бороду выглядела забавно. Пётр ввёл так называемые «бородовые знаки». Известно три чеканки — 1699, 1705 и 1725-го годов. Обычно человек оплачивал себе право носить бороду на год и получал такой знак. Если вдруг его останавливали безбородые солдаты, можно было предъявить чеканочку. Самую большую цену платили иностранные купцы 1-й категории — 100 рублей в год. Если высчитывать по такому продукту, как говядина, вроде немного, всего полмиллиона нынешних рублей. Но тогда на эти деньги можно было купить конный двор. Придворные, дворяне, купцы меньшего ранга и чиновники должны были платить 60 рублей. Ямщики, извозчики, слуги, жители Москвы — 30 рублей.

Можно представить, как пополнялась петровская казна. Ему нужны были деньги, чтобы содержать армию, строить флот и готовиться выступить на мировой арене в качестве империи. Именно Пётр I помог нашей стране стать конкурентоспособной и не попасть под каток европейской колонизации в XVIII веке. Но была ещё одна причина. Наверняка в Европе царь заметил, что безбородые жители Запада меньше болеют. И на то есть свои причины.

Борода как рассадник заразы

На самом деле в запрете носить бороду есть смысл. Огромный смысл. Это нужно для профилактики инфекций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Gravante

«Мужская борода может стать рассадником всех инфекций, если её должным образом не очищать», — говорит Кристина Радина, дерматолог. Если за бородой правильно не ухаживать, там может завестись всё что угодно. Может быть, даже «Чужой». Бородатые мужчины не только заражают самих себя, они даже женщинам могут передать свои инфекции. Нельзя просто взять и отрастить бороду, а потом ничего не делать. Подробности расскажет наш эксперт.

Борода создаст благоприятные условия для того, чтобы микробы размножались, потому что это место тёплое и влажное. Плюс, тут выделяется кожное сало. А ещё встречаются мёртвые клетки кожи, пыль и остатки пищи. Поэтому в бороде действительно могут завестись микроорганизмы, бактерии и грибки. Может даже пойти кожная инфекция, если за растительностью на лице не ухаживать. Тогда появится золотистый стафилококк, очень вредная бактерия. Кристина Радина Дерматолог

Золотистый стафилококк... Звучит красиво, не правда ли? Но последствия от этой бактерии будут. Она не безобидная. И, поверьте, это будет очень некрасиво. В лучшем случае. А в худшем случае ваша жизнь может оборваться от следующих причин: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. Всё это можно заработать, если не мыть бороду.

Как правильно ухаживать за бородой

Если голову можно мыть раз в день, то бороду придётся мыть по два раза. Относитесь к этому как к чистке зубов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Многие бородачи это и сами понимают, но до некоторых требуется «достучаться». Наш эксперт подтверждает: «Если мужчина моет свою бороду, он просто уничтожает риски». Риск подхватить дерматит из-за грибка, например. Или риск заразить свою любимую импетиго. Это когда у неё на коже тоже возникнет «борода», но не из волос, а из опасных высыпаний. Риск менингита тоже можно уничтожить простой расчёской и мылом.

Если мужчина хочет растить бороду, обязательно нужно мыть её утром и вечером, причёсывать, следить за тем, чтобы после еды там не оставалось кусочков пищи. Сейчас в магазинах очень много специальных комплексов для бороды. Также можно мыть растительность на лице с шампунем, кондиционером. Сейчас есть ещё и масла для ухода за бородой. Кристина Радина Дерматолог

Но это не всё, что нужно сделать, если хочется стать счастливым обладателем бороды. «Имеет смысл принимать добавки, например, биотин и витамин Е, и это будет способствовать росту здоровых волос на лице», — поясняет дерматолог Кристина Радина. «Если нет таких добавок, можно включать в рацион еду, которая богата этими веществами, например, растительные масла, яйца, орехи, печень», — добавляет эксперт. Пищевые добавки и здоровая диета приносят пользу и бороде тоже: можно избежать заразы или облысений. Также украшение мужчины станет пышным, густым, объёмным, в крафтовом баре все мужики обзавидуются. Но всё равно главное — это мыть бороду два раза в день.