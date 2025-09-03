5 гигиенических привычек из СССР, от которых сейчас у людей волосы встают дыбом, — а вы так делали?
Как жили люди, когда одеколон заменял весь уход за кожей, а газеты — туалетную бумагу. Life.ru вспоминает самые дикие гигиенические привычки СССР.
5 гигиенических привычек СССР, которые шокируют современных людей. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff, bmaki, © «Шедеврум»
Современные россияне привыкли к изобилию гигиенических средств и возможностей следить за собой круглосуточно. У нас есть антисептики в каждой сумочке, одноразовые салфетки и стерильные маски. Но каково было жить в стране, где «Чистота — залог здоровья» оставалось лишь красивым лозунгом, а реальность заставляла людей проявлять чудеса изобретательности в вопросах личной гигиены? Мы собрали пять привычек советских людей, которые сегодня покажутся настоящим кошмаром любому поклоннику здорового образа жизни.
Одеколон как универсальное гигиеническое средство
Как соблюдали гигиену в Советском Союзе: самые странные способы. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш
В советских семьях флакон «Тройного» или «Шипра» был настоящей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Им протирали лицо вместо лосьона, дезинфицировали порезы, освежали дыхание и даже снимали макияж. Мужчины щедро поливали им щёки после бритья, не задумываясь о том, что спирт и дешёвые отдушки могут вызвать серьёзные ожоги нежной кожи. Женщины использовали одеколон для удаления косметики, хотя агрессивный состав мог привести к шелушению и раздражению. Но выбора особого не было — косметическая промышленность предлагала либо одеколон, либо ничего. Представьте лица современных дерматологов, если бы кто-то пришёл к ним с предложением заменить весь арсенал уходовых средств на бутылочку спиртового раствора с отдушкой!
Самодельные средства женской гигиены
До распада Союза женщины решали деликатные вопросы с помощью подручных материалов, проявляя поистине героическую изобретательность. В ход шли старые полотенца, разрезанные на полоски, вата, завёрнутая в марлю, и даже клеёнка для создания «водонепроницаемого слоя». Гигиенические пояса, которые изредка появлялись в продаже, напоминали средневековые орудия пыток и пользовались крайне ограниченной популярностью. К концу восьмидесятых в аптеках стали появляться так называемые гигиенические пакеты — по сути, та же вата с марлей, только фабричного производства, — но найти их было почти невозможно. О тампонах советские женщины могли только мечтать — они появились на прилавках уже после развала СССР. Современные средства гигиены показались бы жительницам СССР настоящим чудом технологии.
Общие стаканы в автоматах с газировкой
Гигиена в СССР: 5 привычек, которые сегодня кажутся дикостью. Фото © ТАСС / Бернардас Алекнавичюс
Культовые советские автоматы с газировкой стали символом эпохи, но с точки зрения гигиены они представляли собой настоящую катастрофу. Один гранёный стакан на сотни людей в день — и это при том, что «мойка» заключалась в быстром ополаскивании холодной водой из того же автомата. Никто не задумывался о том, сколько микробов и вирусов может передаваться таким способом. Люди спокойно пили из стакана, которым за пять минут до этого пользовался незнакомец, а может, и компания «любителей собраться на троих». В деревнях ситуация была ещё хуже — там колодцы оборудовали железными кружками на цепи, которыми пользовалась вся деревня. Удивительно, но массовых эпидемий это почему-то не вызывало, хотя современные санитарные врачи схватились бы за сердце при виде такой картины.
Многоразовые медицинские шприцы
В советской медицине понятие «одноразовый» было практически неизвестно — все инструменты использовались многократно после стерилизации. Стеклянные и металлические шприцы кипятили, автоклавировали и снова пускали в дело. Теоретически такая система должна была обеспечивать безопасность, но на практике качество стерилизации зависело от добросовестности медперсонала и исправности оборудования. Процедура обработки инструментов требовала времени и тщательного соблюдения технологии, что в условиях постоянной нехватки кадров и спешки не всегда выполнялось должным образом. Трагедия в Элисте в 1988 году, когда через нестерильный шприц ВИЧ заразились семьдесят детей, стала переломным моментом — после этого в медучреждения начали поставлять одноразовые инструменты. Но до этого момента пациенты даже не подозревали о существовании такого риска.
Газетная бумага вместо туалетной
Личная гигиена по-советски: 5 шокирующих фактов из прошлого. Фото © ТАСС / Максим Блохин
Самая шокирующая для современного человека привычка — использование печатных изданий в гигиенических целях. Туалетная бумага появилась в СССР только в 1969 году и долгое время оставалась дефицитным товаром. Поэтому в большинстве семей прочитанные экземпляры «Правды» и «Труда» нарезались на аккуратные квадратики и отправлялись в сортир. Жёсткость газетной бумаги и потенциальная вредность типографской краски никого не смущали — главное, что это было бесплатно и всегда под рукой. В некоторых семьях даже существовала целая система сортировки: более мягкие страницы из журналов берегли для особых случаев, а новостные сводки пускали в дело без сожаления. Современные поколения, привыкшие к многослойной ароматизированной туалетной бумаге с тиснением, вряд ли смогли бы понять такую изобретательность.
Глядя на эти привычки сегодня, трудно поверить, что всего тридцать лет назад миллионы людей жили именно так. Конечно, многие из этих решений диктовались не столько невежеством, сколько вынужденными обстоятельствами — дефицитом товаров, стеснёнными жилищными условиями и ограниченными возможностями. Люди приспосабливались к реальности как могли, проявляя удивительную смекалку и стойкость. Сегодня нам есть за что быть благодарными современности — хотя бы за возможность соблюдать элементарную гигиену без героических усилий. А ранее Life.ru рассказывал про 5 самых мрачных и депрессивных мультиков из СССР.
- Тест: Не только «Третье сентября» — слабо продолжить строки из главных осенних хитов?
сегодня в 13:30
- Тест: Преданный зритель отгадает 8 культовых фильмов с Леоновым, профан поплывёт уже на первом
вчера в 13:30
- Тест: Слабо ответить на вопросы из школьной программы СССР с первого по десятый класс?
1 сентября, 14:30