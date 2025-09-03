5 гигиенических привычек из СССР, от которых сейчас у людей волосы встают дыбом, — а вы так делали?

Современные россияне привыкли к изобилию гигиенических средств и возможностей следить за собой круглосуточно. У нас есть антисептики в каждой сумочке, одноразовые салфетки и стерильные маски. Но каково было жить в стране, где «Чистота — залог здоровья» оставалось лишь красивым лозунгом, а реальность заставляла людей проявлять чудеса изобретательности в вопросах личной гигиены? Мы собрали пять привычек советских людей, которые сегодня покажутся настоящим кошмаром любому поклоннику здорового образа жизни.

Одеколон как универсальное гигиеническое средство

Как соблюдали гигиену в Советском Союзе: самые странные способы. Фото © ТАСС / Игорь Сабадаш

В советских семьях флакон «Тройного» или «Шипра» был настоящей палочкой-выручалочкой на все случаи жизни. Им протирали лицо вместо лосьона, дезинфицировали порезы, освежали дыхание и даже снимали макияж. Мужчины щедро поливали им щёки после бритья, не задумываясь о том, что спирт и дешёвые отдушки могут вызвать серьёзные ожоги нежной кожи. Женщины использовали одеколон для удаления косметики, хотя агрессивный состав мог привести к шелушению и раздражению. Но выбора особого не было — косметическая промышленность предлагала либо одеколон, либо ничего. Представьте лица современных дерматологов, если бы кто-то пришёл к ним с предложением заменить весь арсенал уходовых средств на бутылочку спиртового раствора с отдушкой!

Самодельные средства женской гигиены

До распада Союза женщины решали деликатные вопросы с помощью подручных материалов, проявляя поистине героическую изобретательность. В ход шли старые полотенца, разрезанные на полоски, вата, завёрнутая в марлю, и даже клеёнка для создания «водонепроницаемого слоя». Гигиенические пояса, которые изредка появлялись в продаже, напоминали средневековые орудия пыток и пользовались крайне ограниченной популярностью. К концу восьмидесятых в аптеках стали появляться так называемые гигиенические пакеты — по сути, та же вата с марлей, только фабричного производства, — но найти их было почти невозможно. О тампонах советские женщины могли только мечтать — они появились на прилавках уже после развала СССР. Современные средства гигиены показались бы жительницам СССР настоящим чудом технологии.

Общие стаканы в автоматах с газировкой

Гигиена в СССР: 5 привычек, которые сегодня кажутся дикостью. Фото © ТАСС / Бернардас Алекнавичюс

Культовые советские автоматы с газировкой стали символом эпохи, но с точки зрения гигиены они представляли собой настоящую катастрофу. Один гранёный стакан на сотни людей в день — и это при том, что «мойка» заключалась в быстром ополаскивании холодной водой из того же автомата. Никто не задумывался о том, сколько микробов и вирусов может передаваться таким способом. Люди спокойно пили из стакана, которым за пять минут до этого пользовался незнакомец, а может, и компания «любителей собраться на троих». В деревнях ситуация была ещё хуже — там колодцы оборудовали железными кружками на цепи, которыми пользовалась вся деревня. Удивительно, но массовых эпидемий это почему-то не вызывало, хотя современные санитарные врачи схватились бы за сердце при виде такой картины.

Многоразовые медицинские шприцы

В советской медицине понятие «одноразовый» было практически неизвестно — все инструменты использовались многократно после стерилизации. Стеклянные и металлические шприцы кипятили, автоклавировали и снова пускали в дело. Теоретически такая система должна была обеспечивать безопасность, но на практике качество стерилизации зависело от добросовестности медперсонала и исправности оборудования. Процедура обработки инструментов требовала времени и тщательного соблюдения технологии, что в условиях постоянной нехватки кадров и спешки не всегда выполнялось должным образом. Трагедия в Элисте в 1988 году, когда через нестерильный шприц ВИЧ заразились семьдесят детей, стала переломным моментом — после этого в медучреждения начали поставлять одноразовые инструменты. Но до этого момента пациенты даже не подозревали о существовании такого риска.

Газетная бумага вместо туалетной

Личная гигиена по-советски: 5 шокирующих фактов из прошлого. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Самая шокирующая для современного человека привычка — использование печатных изданий в гигиенических целях. Туалетная бумага появилась в СССР только в 1969 году и долгое время оставалась дефицитным товаром. Поэтому в большинстве семей прочитанные экземпляры «Правды» и «Труда» нарезались на аккуратные квадратики и отправлялись в сортир. Жёсткость газетной бумаги и потенциальная вредность типографской краски никого не смущали — главное, что это было бесплатно и всегда под рукой. В некоторых семьях даже существовала целая система сортировки: более мягкие страницы из журналов берегли для особых случаев, а новостные сводки пускали в дело без сожаления. Современные поколения, привыкшие к многослойной ароматизированной туалетной бумаге с тиснением, вряд ли смогли бы понять такую изобретательность.