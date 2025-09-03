Продюсер раскрыл причину развода Ефремова с женой. Эта причина сопровождает актёра на съёмочной площадке
Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актёр Михаил Ефремов, о разводе которого с пятой женой Софьей Кругликовой стало известно сегодня, занят работой в новом фильме, и на съёмочной площадке его сопровождает молодая пассия. Об этом Life.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.
По словам продюсера, девушка, которая могла стать причиной разрыва Ефремова и Кругликовой, ведёт себя довольно активно и всячески привлекает внимание, находясь в обществе известного актёра. Сложившаяся ситуация Дворцова не удивила, так как, по его словам, актёр всегда был и будет окружён женщинами.
Вокруг него всегда были, есть и, скорее всего, будут молодые девушки и актрисы, которые стремятся использовать его известность и связи для собственного продвижения. Зная Мишу, могу сказать, что у него есть определённые вкусы и предпочтения в женщинах, и он как мужчина и как актёр умеет использовать эти отношения в своих целях.
Как предположил собеседник Life.ru, для многих из этих девушек Михаил Ефремов, возможно, является не только партнёром, но и наставником. Продюсер также ещё раз подтвердил, что развод с пятой женой связан именно с появлением новой возлюбленной.
Напомним, актёр Михаил Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трёхдневное свидание актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.