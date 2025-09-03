Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:36

Продюсер раскрыл причину развода Ефремова с женой. Эта причина сопровождает актёра на съёмочной площадке

Продюсер Дворцов: Новая возлюбленная сопровождает Ефремова на съёмочной площадке

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актёр Михаил Ефремов, о разводе которого с пятой женой Софьей Кругликовой стало известно сегодня, занят работой в новом фильме, и на съёмочной площадке его сопровождает молодая пассия. Об этом Life.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, девушка, которая могла стать причиной разрыва Ефремова и Кругликовой, ведёт себя довольно активно и всячески привлекает внимание, находясь в обществе известного актёра. Сложившаяся ситуация Дворцова не удивила, так как, по его словам, актёр всегда был и будет окружён женщинами.

Вокруг него всегда были, есть и, скорее всего, будут молодые девушки и актрисы, которые стремятся использовать его известность и связи для собственного продвижения. Зная Мишу, могу сказать, что у него есть определённые вкусы и предпочтения в женщинах, и он как мужчина и как актёр умеет использовать эти отношения в своих целях.

Сергей Дворцов

Продюсер

Вокруг него всегда были, есть и, скорее всего, будут молодые девушки и актрисы, которые стремятся использовать его известность и связи для собственного продвижения. Зная Мишу, могу сказать, что у него есть определённые вкусы и предпочтения в женщинах, и он как мужчина и как актёр умеет использовать эти отношения в своих целях.
Вокруг него всегда были, есть и, скорее всего, будут молодые девушки и актрисы, которые стремятся использовать его известность и связи для собственного продвижения. Зная Мишу, могу сказать, что у него есть определённые вкусы и предпочтения в женщинах, и он как мужчина и как актёр умеет использовать эти отношения в своих целях.

Как предположил собеседник Life.ru, для многих из этих девушек Михаил Ефремов, возможно, является не только партнёром, но и наставником. Продюсер также ещё раз подтвердил, что развод с пятой женой связан именно с появлением новой возлюбленной.

Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн
Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн

Напомним, актёр Михаил Ефремов официально развёлся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Непосредственной причиной развода стали постоянные конфликты между супругами, а решающим обстоятельством оказалось трёхдневное свидание актёра в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Михаил Ефремов
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar