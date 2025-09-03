На острове Шумшу прошли мероприятия к 80-летию окончания Второй мировой войны

На острове Шумшу состоялись масштабные памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В рамках торжества прошли две военно-исторические реконструкции, воссоздающие ключевые эпизоды Курильской десантной операции августа 1945 года, которая стала завершающим аккордом мирового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России».

18 августа на территории Сахалинской области более 150 реконструкторов из России, Белоруссии и Китая провели детальную реконструкцию «Штурм острова Шумшу». Участники воспроизвели высадку передового десанта с использованием точных копий формы и вооружения периода 1945 года, а затем штурм японских укреплений. Особое внимание было уделено воссозданию подвига передового отряда под командованием Шутова, а также самопожертвованию старшины Николая Вилкова и матроса Петра Ильичёва, закрывших своими телами амбразуры вражеских дотов.

Кадры с мероприятия. Видео © Предоставлено Life.ru

23 августа в камчатском городе Елизово состоялось масштабное военно-патриотическое мероприятие «Курильский десант. Программа включала интерактивные выставки от Тихоокеанского флота и пограничного управления ФСБ, мастер-классы по тактической медицине, исторические экспозиции и страйкбольный тир. Кульминацией стала масштабная реконструкция штурма японских позиций с пиротехническими эффектами, завершившаяся минутой молчания и оружейным залпом в память о погибших героях.

Организатором мероприятий выступило Общероссийское общественное движение «Клубы исторической реконструкции России», объединяющее более 20 тысяч участников из 68 регионов страны. Как отмечают историки, штурм высоты 171 на острове Шумшу, завершившийся 23 августа 1945 года, имел стратегическое значение для взятия под контроль всей Курильской гряды и поставил окончательную точку во Второй мировой войне.