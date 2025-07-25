Гной вместо страсти: Стало известно, чем могут закончиться поцелуи с бородачом
Дерматолог Филёва: Борода мужчины может вызвать возникновение гнойных пузырей
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Поцелуи с бородатыми мужчинами могут вызвать опасную кожную инфекцию. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Дерматолог Александра Филёва объяснила телеграм-каналу, что даже при тщательном уходе за бородой в ней сохраняются патогенные микроорганизмы. По специалиста, речь идёт о бактериальном заболевании импетиго, которое вызывают стрептококки и стафилококки, живущие в волосяном покрове.
Заболевания на коже лица после поцелуя с бородачом. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Отмечается, что эти бактерии проникают в кожу через микротравмы, вызывая воспаление и образование гнойных пузырей. Риск заражения особенно высок при несоблюдении правил гигиены, ослабленном иммунитете или наличии хронических заболеваний.
Помимо импетиго, контакт с бородой может привести к раздражению кожи и воспалению волосяных фолликулов. При появлении симптомов — красных пятен, мокнущих пузырей и зуда — необходимо обратиться к врачу, так как заболевание требует лечения антибиотиками.
Напомним, что импетиго является заразным заболеванием и легко передаётся при тесном контакте.
Кстати говоря, о негативных эффектах после страстных поцелуев с обладателями густой растительности Life.ru рассказывал ранее. В прошлый раз нам удалось выяснить, что при возникновении раздражения после поцелуев сначала обработать повреждённую область водным раствором хлоргексидина. Затем желательно применить эмоленты — увлажняющие и смягчающие средства, содержащие противовоспалительные ингредиенты вроде гиалуроновой кислоты или экстракта алоэ вера, которые эффективно устраняют красноту и успокаивают кожные покровы.