Врач объяснила, чем может быть опасно раздражение после поцелуя с бородачом

Нередко мужчины отращивают бороду, чтобы сделать свой образ более брутальным и привлекательным, однако не всем женщинам приходится по душе густая растительность на лице. Это связано и с тем, что волоски на подбородке и над губой не только неприятно колются, но и могут вызывать раздражение и даже инфекцию.

"Если мужчина с растительностью на лице не соблюдает должные меры гигиены, то поцелуи с таким человеком могут вызвать небольшие порезы на коже и присоединение бактериальной инфекции (импетиго), характеризующейся образованием поверхностных пустул (гнойничков)", — объяснила дерматовенеролог Центра молекулярной диагностики CMD Одинцово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сусанна Лукашова в беседе с порталом "Страсти".

При появлении раздражения после поцелуев эксперт советует обработать зону повреждения водным раствором хлоргексидина. Далее можно использовать эмоленты (средства, которые увлажняют и смягчают кожу). В их составе присутствуют противовоспалительные компоненты (гиалуроновая кислота, алоэ вера), поэтому они помогут снять покраснение и успокоят кожу лица.

"Также постарайтесь избегать интенсивного трения щетины о кожу. Если щетина слишком жёсткая, попросите партнёра все-таки побриться и после бритья использовать смягчающий гель. Если же после поцелуя сохраняются стойкая гиперемия и воспаление, незамедлительно обратитесь к врачу", — заключила специалист.