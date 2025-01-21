Сначала бритва, потом нежности: Дерматолог назвала главную опасность поцелуев с бородатыми мужчинами

В погоне за брутальным видом многие мужчины отпускают бороду или щетину, не подозревая, что таким образом они подвергают опасности своих избранниц. Обильная растительность на лице зачастую становится домом для вредоносных микроорганизмов, которые только и ждут шанса поселить свою колонию на чужой физиономии. Об этом Life.ru рассказала врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

«Поцелуй с бородатым партнёром может привести к раздражению кожи и даже развитию инфекции — импетиго. Это довольно распространённая кожная инфекция, которую вызывают бактерии: стрептококки и стафилококки. Проникая в кожный покров или волосяной фолликул, они вызывают воспаление. На поверхности кожи начинают образовываться пятна с поверхностными пузырями, наполненными серозной жидкостью или гноем», — отметила медик.

Собеседница издания напомнила, что названные бактерии живут на коже каждого из нас, но при снижении иммунитета и появлении раздражений или микротрещин они проникают через защитный барьер. Особенно риск импетиго возрастает при несоблюдении правил личной гигиены, а также при хронических заболеваниях. По словам Филёвой, даже если за бородой часто и тщательно ухаживать, там всё равно будут скапливаться опасные микроорганизмы. При отсутствии лечения импетиго может поразить лимфоузлы, подкожную клетчатку и даже костную ткань, предупредила дерматолог.

«Лечат импетиго с помощью антибактериальных и антисептических мазей, кремов и растворов. Для подавления иммунного ответа также могут прописать мази с глюкокортикостероидами. Если это не помогает, назначают комплексное лечение — курс антибиотиков широкого спектра действия в виде таблеток или инъекций», — резюмировала она.