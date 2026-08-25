Убивал ли Иван Грозный сына и куда исчезла его библиотека: 7 тайн первого русского царя

Первый венчанный русский царь родился 25 августа 1530 года. В три года он лишился отца, затем матери, а в 16 лет был венчан на царство. В его правление появились Судебник 1550 года, стрелецкое войско, система приказов и первые печатные книги, но одновременно страна пережила опричнину, разорение Новгорода и долгую Ливонскую войну. Какие же тайны Иван IV унёс с собой в могилу? Life.ru разбирается в самых спорных и загадочных эпизодах жизни первого русского царя.

Убивал ли Иван Грозный собственного сына?

Правда ли Иван Грозный убил своего сына, царевича Ивана? Фото © Wikipedia / Илья Ефимович Репин.

Самый известный «эпизод» из жизни царя миллионы людей знают не по летописям, а по картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Согласно популярной версии, во время ссоры царь ударил наследника посохом в висок, а затем, осознав случившееся, попытался остановить кровь. Через несколько дней царевич умер.

Одно из самых подробных описаний конфликта оставил папский посланник Антонио Поссевино. Он утверждал, что царь увидел беременную жену сына в неподобающей одежде, избил её, а вступившемуся за супругу царевичу нанёс роковой удар. Однако сам Поссевино свидетелем ссоры не был. Другие авторы называли иной повод: якобы наследник потребовал дать ему войско для защиты Пскова. Русские летописи сообщают о смерти царевича Ивана Ивановича 19 ноября 1581 года, но обычно ничего не говорят об убийстве. Сохранилось и письмо самого царя, в котором он объясняет отмену поездки тем, что «Иван сын разнемогся и нынече болен». Правда, болезнь могла начаться и после полученной травмы, поэтому письмо не опровергает версию удара.

В 1963 году захоронение царевича вскрыли вместе с гробницей его отца. Но череп наследника практически рассыпался из-за сырости, поэтому установить наличие или отсутствие повреждения головы оказалось невозможно. Исследователи также обнаружили в останках повышенное содержание ртути, однако это могло быть связано как с отравлением, так и с лекарствами того времени. Получается, уверенно заявлять, что Иван Грозный убил сына, нельзя. Но и доказательств, окончательно снимающих с него обвинение, пока не существует. Даже музеи Московского Кремля осторожно называют царевича человеком, «пострадавшим от отцовского гнева».

Был ли Иван Грозный безумным тираном с детства?

Что стало причиной опричнины и массовых казней при Иване Грозном? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Поздний Иван Грозный настолько не похож на молодого царя-реформатора, что историки веками пытались найти момент, когда в нём произошёл перелом. В начале правления Иван IV созывал совещания с представителями разных сословий, реформировал суд и армию, покорил Казанское и Астраханское ханства. А затем появились опричнина, пытки, казни и разгром Новгорода.

Объяснение часто ищут в детстве. Отец Ивана умер, когда мальчику было три года, мать — когда ему не исполнилось восьми. Вокруг шла борьба боярских группировок, а недавние правители и опекуны внезапно оказывались в темницах или погибали. Уже взрослым Иван жаловался, что они с братом терпели нужду и унижения. Правда, эти воспоминания содержатся в его полемической переписке с Андреем Курбским, поэтому воспринимать каждое слово как беспристрастный отчёт нельзя.

К подозрительности царя могли привести тяжёлая болезнь 1553 года, смерть первой жены, бегство Курбского в Литву и неудачи Ливонской войны. Однако поставить Ивану IV какой-либо психиатрический диагноз спустя почти 500 лет невозможно. Его жестокость подтверждается документами, но была ли она следствием болезни, личного характера или осознанной политической стратегии, остаётся предметом споров. Кстати, многие исследователи уверены, что Грозный изменился именно после смерти любимой жены. Об этом и о ещё двух трогательных примерах любви из истории России мы рассказывали ранее. Так что же случилось с возлюбленной первого царя? А это ещё одна загадка... Давайте разбираться.

Отравили ли любимую жену царя?

Как умерла Анастасия Романовна, любимая жена Ивана Грозного? Царица Анастасия и новорождённый царевич Иван. Фото © Wikipedia

Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева стала первой женой Ивана Грозного в 1547 году. Их брак продолжался 13 лет, в нём родились будущий царь Фёдор Иванович и погибший царевич Иван. Современники и позднейшие историки часто изображали Анастасию единственным человеком, способным сдерживать вспышки мужа. Летом 1560 года примерно 30-летняя царица скончалась после продолжительной болезни. Иван был убеждён, что её отравили, а подозрения пали на людей из его прежнего окружения. Вскоре после этого окончательно распался круг советников, который принято называть Избранной радой. Спустя пять лет началась опричнина.

При исследовании останков Анастасии в её волосах действительно нашли большое количество ртути, а также следы мышьяка и свинца. Но это всё ещё не доказывает убийство. Тяжёлые металлы содержались в средневековых лекарствах, косметике, красках и погребальных материалах. Сравнительный научный анализ результатов экспертиз показал, что повышенное содержание подобных веществ встречалось и в других останках русской знати. Возможно, Анастасию действительно отравили. Но кто, каким ядом и намеренно ли, мы не узнаем уже никогда.

Сколько жён на самом деле было у Ивана Грозного?

Как звали всех жён Ивана Грозного и что с ними произошло? Марфа Собакина, Мария Долгорукая, Василиса Мелентьева. Фото © Wikipedia / Sergey Nikitin © Wikipedia / С. Егоров © Wikipedia / Nikolai Vasilyevich Nevrev

В популярных текстах Ивану IV обычно приписывают семь или восемь жён. Но исторические документы уверенно подтверждают лишь шесть женщин: Анастасию Романовну, Марию Темрюковну, Марфу Собакину, Анну Колтовскую, Анну Васильчикову и Марию Нагую. Первые три брака сомнений не вызывают. Марфа Собакина умерла чуть более чем через две недели после свадьбы, и царь заявил, что супружеская жизнь фактически не началась. Это позволило ему получить особое церковное разрешение на четвёртый брак с Анной Колтовской. Для последующих союзов подобных разрешений, насколько известно, уже не выдавали, поэтому их канонический статус был крайне сомнительным.

Василиса Мелентьева и Мария Долгорукая, дополняющие список до восьми жён, появляются преимущественно в поздних и ненадёжных источниках. Нет убедительных доказательств и страшных легенд о том, что Долгорукую якобы утопили подо льдом, а Мелентьеву заживо похоронили вместе с любовником.

Зачем Иван Грозный добровольно отдал власть другому?

Кто правил Русским государством вместо Ивана Грозного в 1575–1576 годах? Фото © YouTube / Татары Мира

Осенью 1575 года Иван IV внезапно объявил крещёного касимовского хана Симеона Бекбулатовича «великим князем всея Руси», а себя стал называть князем Иваном Московским. От имени Симеона выпускались документы, он принимал бояр и занимал главное место на официальных церемониях. При этом титула царя Симеон не получил, а реальная власть по-прежнему оставалась у Ивана Васильевича.

Историки предлагают сразу несколько объяснений странного политического спектакля. По одной версии, Иван хотел руками номинального правителя отменить старые привилегии монастырей и изъять часть церковных земель. По другой, проверял верность бояр и создавал новый особый двор после отмены опричнины. Существовало даже предположение, что царю предсказали скорую смерть московского государя и он решил на время подставить под пророчество другого человека. Примерно через год Иван вернул прежний порядок, а Симеон получил Тверь. Ни в одном сохранившемся документе царь так и не объяснил настоящую цель этой перестановки.

Своей ли смертью умер первый царь?

От чего умер Иван Грозный и мог ли царь быть отравлен? Фото © Wikipedia / Константин Егорович Маковский

18 марта 1584 года 53-летний Иван Грозный скончался в Кремле. По рассказу англичанина Джерома Горсея, после бани царь собирался сыграть партию в шахматы, но внезапно потерял сознание. Позднее появились обвинения в адрес Бориса Годунова и Богдана Бельского: якобы приближённые отравили или даже задушили государя, опасаясь новых репрессий.

К последним годам жизни Иван IV был тяжело болен. Исследование останков, проведённое после вскрытия царской гробницы в 1963 году, описано в работе антрополога Михаила Михайловича Герасимова «Документальный портрет Ивана Грозного». По мнению исследователей, выявленные выраженные костные разрастания, остеофиты, могли причинять боль и ограничивать подвижность, однако утверждать, что царь почти не мог ходить самостоятельно, нельзя. Археологические данные не позволяют точно восстановить степень его физической активности. В его останках нашли повышенное количество ртути и следы мышьяка, что снова породило версию об отравлении.

Однако и здесь химический анализ не вынес окончательного приговора. Ртуть входила в состав лекарств, а тяжёлые металлы обнаруживали и в других средневековых захоронениях. Поэтому естественная смерть от последствий многочисленных заболеваний остаётся не менее вероятной, чем убийство. А красочная история о последней шахматной партии основана прежде всего на свидетельстве Горсея, записанном уже после событий.

Куда исчезла библиотека Ивана Грозного?

Где искали библиотеку Ивана Грозного: Кремль, Коломенское или Александровская слобода? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI.

Легендарную библиотеку называют Либереей — от латинского слова liber, то есть «книга». По преданию, основу собрания составили древнегреческие и латинские рукописи, которые Софья Палеолог привезла в Москву после брака с Иваном III. Затем библиотека перешла к Василию III, а от него — к Ивану Грозному. В легендах среди сокровищ Либереи фигурируют утраченные части сочинений Тита Ливия, труды Тацита, Цицерона, Аристофана и других античных авторов. Существуют рассказы о пасторе Иоганне Веттермане, которому якобы показывали редкие царские книги. Однако достоверной описи собрания не сохранилось. Знаменитый «список Дабелова» появился лишь в XIX веке, а его оригинал так никто и не увидел.

Библиотеку искали под Кремлём, в Коломенском, Александровской слободе, Вологде и монастырях. Раскопки проводились ещё по распоряжению Сената в XVIII веке, затем поиски продолжали археологи Российской империи и СССР — безрезультатно. Возможно, книги погибли во время московских пожаров или Смуты, были вывезены и разошлись по другим хранилищам. Есть и более прозаичная версия: единого тайника с сотнями античных рукописей никогда не существовало, а легенда выросла из реальной библиотеки московских государей и поздних рассказов иностранцев. Президентская библиотека и сегодня называет вопросы о существовании, составе и местонахождении Либереи одной из главных загадок российской истории.

Иван Грозный правил более полувека, но значительная часть документов его эпохи погибла в пожарах XVI–XVII веков. Именно поэтому окончательный образ царя до сих пор складывается из обрывков летописей, писем, иностранных свидетельств и позднейших легенд. Какой Иван IV кажется вам более правдоподобным? Расчётливый государь, потерявший контроль над собственной жестокостью, или правитель, которого намеренно превратили в чудовище? А семейные тайны первого русского царя на этом не заканчиваются. Ранее Life.ru рассказывал, что стало с дочерями Ивана Грозного и почему ни одна из них не дожила даже до трёх лет.