Поднимает тонны и ломает стереотипы: Life.ru рассказывает, как 21-летняя девушка стала машинисткой крана Оглавление От учёбы до многотонной машины «Просят сфотографироваться и зовут замуж» От тонн груза — к спорту после смены Профессия без ограничений Варвара Гретченко из Хабаровска управляет многотонной техникой, разгружает фуры и переносит тяжёлые грузы. LIFE узнал, как в профессии, которую считают мужской, 21-летняя девушка добилась уважения коллег и стала примером для тех, кто боится идти против стереотипов. 25 августа, 04:00 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 21 год многие только начинают искать себя: пробуют разные профессии, меняют планы, думают о будущем. Варвара Гретченко из Хабаровска свой выбор тоже сделала не сразу. Она успела попробовать несколько направлений, но в итоге пришла туда, где от неё требуются не только знания, но и выдержка, точность и крепкие нервы. Сегодня Варвара управляет самоходным краном — огромной машиной, которая поднимает и перемещает грузы весом в несколько тонн. На строительных объектах она работает наравне с мужчинами: загружает и разгружает фуры, переносит контейнеры, машины, поддоны с кирпичами и другие тяжёлые конструкции. Со стороны её работа выглядит почти киношной: молодая девушка в кабине огромной техники, вокруг которой привыкли видеть мужчин. Но для самой Варвары это уже привычная часть жизни.

Она родилась в Хабаровском крае, в посёлке Березовом Солнечного района, а в семь лет вместе с родителями переехала в Хабаровск. Творчество и желание что-то создавать своими руками были с ней с детства, но путь к профессии машиниста крана оказался совсем не очевидным.

Меня на эту профессию натолкнули родители. У них есть своя организация по предоставлению услуг кранов. Когда мне исполнилось 18 лет, они предложили попробовать себя здесь. Но почти год я сомневалась. Всё-таки это мужская, сложная работа, и я думала: как такая юная девочка сможет с этим справиться? Варвара Гретченко Героиня Life.ru

За это время она решила проверить себя в других сферах. Как и многие молодые люди, работала официанткой, пробовала разные направления. Но постепенно поняла: ей хочется не просто выполнять привычные задачи, а заниматься чем-то, что даёт ощущение настоящего достижения. Тогда Варвара решила рискнуть.

От учёбы до многотонной машины

Видео © Из личного архива Варвары

Чтобы получить профессию машиниста самоходного крана, Варваре пришлось пройти серьёзную подготовку. Сначала она получила водительские права категории B, затем отправилась на специальные курсы крановщиков. Обучение включало не только теорию, но и практику. После двух месяцев занятий наша героиня получила удостоверение, позволяющее работать на самоходном кране, а также тракторные права.

Я не исключение, и никакого блата организация моих родителей мне не даёт. Мне нужно было, как и всем, получать опыт, прежде чем садиться на такой кран. Поэтому я прошла обучение, работала, набиралась практики. И только потом уже смогла полноценно выйти на эту профессию. Варвара Гретченко Героиня Life.ru

Но одного документа оказалось недостаточно. Варвара понимала, что управлять тяжёлой техникой без опыта опасно, поэтому решила пройти дополнительный путь. Она обучилась работе на мостовом кране и устроилась на железобетонный завод. Там полгода набиралась опыта, параллельно каждый день практикуясь на самоходной технике. Только после этого она села за управление своим первым большим краном.

«Просят сфотографироваться и зовут замуж»

Несмотря на опасения, что в мужском коллективе будет сложно, Варвара отметила, что за весь год работы она ни разу не столкнулась с негативом. Наоборот, коллеги относятся к ней с интересом и уважением. «Я на этом кране работаю уже год, и за всё это время не было никакого негатива. Все прекрасно относятся, постоянно просят сфотографироваться, спрашивают, есть ли у меня вторая половинка, зовут замуж», — смеётся Варвара. По её словам, многих удивляет не только возраст, но и сам факт, что молодая девушка выбрала такую профессию.

Однако для неё самой работа давно перестала быть чем-то необычным. Главное в ней — не сила, а ответственность. Оператор крана должен быть максимально внимательным: одна ошибка может привести к серьёзным последствиям. Поэтому, призналась Варвара, эта профессия выматывает прежде всего эмоционально. «Эта работа больше забирает нервы, чем физические силы. Очень много ответственности. Если я работала накануне, утром могу просыпаться просто без сил, отключать будильники и в последний момент собираться на работу», — рассказывает она. Её день начинается около шести утра. Быстро собраться, добраться до объекта, проверить технику — и впереди смена, где нельзя отвлекаться.

От тонн груза — к спорту после смены

Фото © Из личного архива Варвары

Рабочие задачи у Варвары каждый день разные. Иногда нужно разгрузить машину, иногда переместить тяжёлый контейнер или строительные материалы. Пока девушка работает только в Хабаровске, но призналась, что в будущем ей хочется развиваться дальше и пробовать новые задачи.

При этом вне работы её жизнь совсем не похожа на стереотипный образ человека, который проводит всё время рядом с техникой. Варвара регулярно ходит в зал. Спорт для неё не только способ поддерживать форму, но и возможность переключиться после эмоционально сложных рабочих дней. «Я хожу в зал, тягаю железо, занимаюсь пилатесом и недавно открыла для себя падел. После работы это помогает разгрузить голову и переключиться», — говорит девушка.

Профессия без ограничений

Фото © Из личного архива Варвары

Варвара считает, что главное препятствие для многих людей не сама работа, а страх попробовать что-то непривычное. По её словам, профессии не должны делиться на «мужские» и «женские». Если человеку действительно интересно дело и он готов учиться, возраст или пол не должны становиться причиной отказаться от мечты.

История Варвары началась с сомнений: сможет ли она управлять огромной машиной и выдержать ответственность. Но спустя год за её спиной уже десятки рабочих смен и уважение людей, которые ежедневно видят её профессионализм. Сегодня 21-летняя машинистка крана спокойно садится в кабину многотонной техники и делает свою работу. А удивлённые взгляды прохожих и вопросы коллег для неё стали лишь напоминанием: иногда самый необычный путь оказывается именно тем, который подходит человеку больше всего.

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