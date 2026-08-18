Гость, умерший за 121 год до встречи: 7 нестыковок в «Иване Васильевиче», которые ломают весь фильм

Комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» пересматривают уже полвека, а фразы из неё давно живут отдельно от экрана. Но стоит присмотреться к деталям, и окажется: царь из XVI века поступает совсем не так, как его реальный прототип. Гайдай снимал не учебник истории, а сказку по мотивам пьесы Булгакова, поэтому вольности здесь скорее приём, чем ошибка. Мы собрали семь моментов, за которые придирчивый историк поставил бы фильму неуд, хотя зрители от этого фильм не любят меньше.

Царь путается в собственном возрасте

Кадр из «Ивана Васильевича»: царь называет 1533 год вместо 1530-го. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Одна из первых сцен уже содержит неточность. На вопрос о годе рождения Иван Грозный отвечает: тысяча пятьсот тридцать третий от Рождества Христова. Загвоздка сразу в двух местах. Настоящий царь родился в 1530 году, а в 1533-м лишь взошёл на престол. Формулировка про Рождество Христово тоже странная: до 1700 года на Руси считали годы от сотворения мира, по такой системе царь назвал бы цифру далеко за семь тысяч. Новое летоисчисление ввёл Пётр Первый в декабре 1699 года.

Не тем крестом

Иван Грозный крестится тремя перстами в кадре фильма Гайдая. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

У Гайдая царь попадает в лифт будущего, беспорядочно жмёт на кнопки и застревает между этажами. От испуга он произносит знаменитое «Замуровали, демоны!» и крестится, после чего двери наконец открываются. Проблема в жесте: на экране Иван Грозный складывает три пальца, хотя в его эпоху крестились лишь двумя перстами. Троеперстие стало обязательным при патриархе Никоне в середине XVII века, спустя десятилетия после смерти царя. До той реформы за подобный жест могли осудить как ересь.

Город, которого царь не брал

Царь Иван Грозный в кадре комедии. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Милиционер спрашивает у самозванца, брал ли он Шпака, и слышит гордое перечисление завоёванных городов: Казань, Астрахань, Ревель. С первыми двумя историки не спорят, оба города покорились войскам Ивана Грозного. А вот с Ревелем неувязка двойная. Русские войска осаждали его во время Ливонской войны почти два месяца, но крепость так и не взяли. Да и называли город тогда иначе, Колывань. А имя Ревель закрепилось за ним уже в следующем столетии.

Гость, опоздавший на сто лет

Едигей на приёме у царя: гость из другого века в кадре фильма. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Дьяк Феофан объявляет о приезде татарского князя Едигея, и зритель воспринимает это как деталь придворной жизни. На самом деле такая встреча была невозможна. Едигей прославился как полководец Золотой Орды, но жил гораздо раньше и умер в 1419 году. Между его смертью и рождением царя прошёл 121 год, аудиенция больше похожа на разговор с призраком — а о том, как некоторые актёры так сживались с ролью, что она преследовала их после съёмок, Life.ru тоже собирал истории.

Подпись, которой не могло быть

Указ и шариковая ручка в кадре фильма. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Домоуправу Бунше приходится подмахнуть указ шариковой ручкой, чем он немало удивляет дьяка Феофана, который уже приготовил перо с чернилами. Забавно, но и перо здесь лишнее: в XVI веке документы заверяли не подписью, а восковой печатью с оттиском царской символики. Личная подпись как способ подтвердить указ вошла в обиход позже, уже при Петре I, который перестраивал делопроизводство на европейский манер. Так что и вариант с чернилами оказался бы анахронизмом.

Бердыш, который на самом деле алебарда

Бердыш или алебарда: оружие стрельца в кадре комедии Гайдая. Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» поломку машины времени объясняет оружие, которое случайно бросил один из стрельцов. Шурик разбирает завал техники и произносит фразу про «проклятый бердыш», хотя в кадре лежит другой предмет. Бердыш представлял собой длинное древко с широким лезвием в форме полумесяца, а у оружия из машины хорошо видно узкое остриё — а это уже алебарда. Впрочем, самому Шурику простительно путать оружие: он ведь и год рождения царя запомнил неверно.

Царица, которой уже не было в живых

Марфа Собакина на пиру в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Фото © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Отдельная нестыковка касается даты действия. На пиру Бунша знакомится с царицей Марфой Васильевной, а по этой детали время визита можно вычислить — так же зрители угадывают старые фильмы СССР по одному второстепенному герою. Марфа Собакина стала женой царя 28 октября 1571 года, но прожила в статусе пару недель, значит, действие идёт тогда же. Но в тот период шла Ливонская война, отношения со Швецией были напряжёнными и посол не смог бы требовать Кемскую волость.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» остаётся любимым потому, что никогда не претендовал на роль учебника, а неточности стали визитной карточкой комедии. Гайдай и соавторы сценария жертвовали достоверностью ради ритма и шутки, и результат прожил на экранах больше полувека без царапины на репутации. Герои будто сами подсказывают не искать строгой хронологии: недаром вся история — сон Шурика. Проверить память на других деталях советской классики можно здесь: угадайте семь мультфильмов СССР только по замку или дворцу в кадре.