Disney выпустит легендарную лампу Pixar из заставки, но есть нюанс

Знаменитая настольная лампа из заставки Pixar превратится в настоящую интерактивную игрушку — она двигается, реагирует на человека и издаёт знакомые звуки. Коллекционную модель к 40-летию анимационной студии представил Disney Store. В Великобритании продажи стартуют 17 августа в 08:00, цена составит £100 (более 11 тыс. рублей).

Фото © youtube/TP Percival

Создатели постарались повторить экранный образ максимально близко к оригиналу. Лампа реагирует на движение и звук, сама приходит в движение и воспроизводит аутентичные эффекты из фильмов Pixar. Модель выполнена в натуральном масштабе и достигает примерно 37 сантиметров в высоту.

Однако использовать новинку по прямому назначению не получится. В описании Disney отдельно предупреждает: лампа не светит. Фактически покупателям предлагают коллекционную аниматронную фигурку, внешне имитирующую обычный настольный светильник.

Работает устройство от четырёх батареек AA, которые идут в комплекте. На основании расположен выключатель. Корпус сделан из пластика, его размеры составляют примерно 37 × 18 × 20 сантиметров. Новинка входит в коллекцию, приуроченную к фанатскому мероприятию D23 и 40-летию Pixar. Disney ограничил продажу одной лампой на покупателя.

На этом же фанатском мероприятии Disney объявила о начале работы над третьей частью «Зверополиса». Проект пока находится на ранней стадии, а дату премьеры компания не назвала. Вторая часть франшизы собрала $1,87 млрд и стала самым кассовым голливудским анимационным фильмом в истории.