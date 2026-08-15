«Крольчиха и змей вернутся»: Disney начал работу над третьей частью «Зверополиса»

Студия Disney начала работу над третьей частью «Зверополиса». О проекте объявили на фанатском мероприятии D23, а студия уточнила, что картина находится на ранней стадии разработки.

Новость представил глава Walt Disney Animation Studios Джаред Буш. Вместе с ним на сцену вышли Джиннифер Гудвин, озвучивающая Джуди Хоппс, и Ке Хюи Куан, подаривший голос змею Гэри. Зрителям также показали специальный фрагмент, подготовленный для D23.

«Крольчиха и змей вернутся!» — заявила Гудвин во время презентации. По данным профильных изданий, в продолжении появится сюжетная линия, связанная с птицами.

Франшиза рассказывает о крольчихе-полицейской Джуди Хоппс и лисе Нике Уайлде, которые расследуют преступления в Зверополисе. Первая картина вышла в 2016 году и собрала в мировом прокате более $1 млрд.

Вторая часть оказалась ещё успешнее: её сборы достигли $1,87 млрд. Благодаря этому мультфильм стал самым кассовым голливудским анимационным проектом в истории. Дата выхода «Зверополиса 3» пока не объявлена. Disney сообщила, что сроки премьеры назовут позднее.

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