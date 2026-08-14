От Джокера до Ивана Грозного: 13 актёров, которые сошли с ума, играя этих персонажей Оглавление Джек Николсон и Шелли Дюваль в «Сиянии» действительно стали маньяком и жертвой Николай Черкасов не выходил из роли Ивана Грозного Джим Керри полностью перевоплотился в Энди Кауфмана Проклятие Джокера: почему эта роль сводила с ума каждого, кто к ней прикасался Кейт Уинслет вышла из «Чтеца» словно из разбитой машины Кристиан Бейл превратил себя в живой скелет ради «Машиниста» Шарлиз Терон искала человека внутри убийцы и едва не утонула вместе с ней Эдриан Броуди избавился от собственной жизни ради «Пианиста» Рене Фальконетти заставили пережить мучения Жанны д’Арк наяву Василий Степанов потерял себя не в роли, а после неё Станиславский учил жить, а не играть. Но некоторые актёры поняли это слишком буквально и не вышли из своей роли. Life.ru собрал 13 артистов, которые пожертвовали ради работы слишком многим и чуть не сошли с ума прямо на съёмочной площадке. 14 августа, 13:00 9208 9208 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Есть роли, после которых достаточно смыть грим и переодеться. А есть те, что не желают оставаться на съёмочной площадке и возвращаются вместе с актёром домой, говорят его голосом, приходят во сне и заставляют забыть, каким человек был до встречи со своим персонажем. Ради убедительной игры артисты запирались в гостиничных номерах, доводили себя до истощения и месяцами жили внутри чужого безумия. Но что происходит, когда камера выключается, а герой никуда не уходит? Life.ru рассказывает истории актёров, для которых самая трудная сцена началась уже после команды «Стоп, снято».

Джек Николсон и Шелли Дюваль в «Сиянии» действительно стали маньяком и жертвой

Джек Николсон и Шелли Дюваль в фильме «Сияние»: как Стэнли Кубрик издевался над актёрами. Фото © Фильм «Сияние», режиссёр Стэнли Кубрик, сценаристы Стэнли Кубрик, Дайан Джонсон, Стивен Кинг

Отель «Оверлук» Стивена Кинга медленно сводил с ума своих постояльцев. Примерно то же самое съёмочная площадка «Сияния» делала с актёрами. Стэнли Кубрик работал над фильмом больше года, с 1978-го по 1979-й, постоянно переписывал сценарий и мог повторять одну сцену десятки раз, а премьера состоялась только в 1980 году. Но почему так долго?

Постепенно Джек Николсон и Шелли Дюваль перестали изображать страх, ярость и усталость. Николсон месяцами существовал в состоянии непрерывной агрессии. Утром актёр мог получить новые страницы сценария, а к вечеру их уже снова меняли. В какой-то момент он перестал заранее учить текст, понимая, что это бессмысленно. Для знаменитой сцены погони Николсон прорубил топором около 60 дверей. А из павильона раз за разом доносились его крики, и тут уже трудно было понять, где заканчивается Джек Торранс и начинается изнурённый актёр.

Но больше всего досталось Шелли Дюваль. Чтобы получить животный ужас, Кубрик доводил актрису до полного изнеможения. По её воспоминаниям, последние месяцы она плакала до 12 часов пять-шесть дней в неделю. Сцену на лестнице, где Венди отступает от обезумевшего Джека с битой в руках, повторили 127 раз. В какой-то момент стресс взял верх над организмом Дюваль, и у неё стали выпадать волосы целыми прядями. А позже актриса назвала съёмки мучительными и невыносимыми. Её игра в фильме так убедительна, потому что она совсем не играет, а по-настоящему находится в состоянии неподдельного ужаса.

Николай Черкасов не выходил из роли Ивана Грозного

Николай Черкасов в роли Ивана Грозного в фильме Сергея Эйзенштейна: он не мог остановиться играть. Фото © ТАСС / Сергей Иванов-Аллилуев, Александр Лесс, © Фильм «Иван Грозный», режиссёр Сергей Эйзенштейн, сценарист Сергей Эйзенштейн

Фильм «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна вышел на границе 1944 и 1945 годов, но на площадке происходило нечто странное. Режиссёр заканчивал сцену, произносил «стоп», операторы опускали камеры, но Николай Черкасов не останавливался. Царь продолжал ходить по павильону, говорить, вскидывать руки и смотреть на окружающих тяжёлым взглядом.

Черкасову пришлось провести в образе долгие месяцы и прожить на экране почти всю жизнь царя. Перед дублем он будто бы впускал Грозного внутрь, а после уже не мог выпустить одним коротким словом. Эйзенштейн переживал, что артист попусту расходует силы, просил остановиться и отдохнуть. Но Николай продолжал играть. Режиссёр решил не выключать камеру и собрал эти моменты в короткометражку «Захваты после «стоп», или Куда идёт творческая энергия народного артиста». Получилось редкое документальное свидетельство полного перевоплощения.

Джим Керри полностью перевоплотился в Энди Кауфмана

Джим Керри в роли Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне» Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive, © Фильм «Человек на Луне», режиссёр Милош Форман, сценаристы Скотт Александер, Ларри Карацевски

Фильм «Человек на Луне» вышел в 1999 году и поразил публику. Но на съёмочной площадке Джима Керри, который играл главную роль, почти никто не видел. Актёр, конечно, был там каждый день, но на собственное имя больше не отзывался. Утром он становился эксцентричным комиком Энди Кауфманом или его отвратительным альтер эго Тони Клифтоном и оставался ими до самой ночи. Керри провоцировал коллег, устраивал скандалы, мешал съёмкам и заставлял окружающих обращаться с ним как с настоящим Кауфманом.

Самые жуткие моменты начались, когда на площадку приехали близкие умершего комика. Родственники разговаривали с Керри так, словно Энди вернулся. Дочь Кауфмана, почти не знавшая отца, смогла задать ему вопросы, которые годами носила в себе. И Джим отвечал ей не от своего имени. Для девушки это была невозможная встреча с покойным отцом, а для актёра ещё один шаг в сторону от собственной личности.

За кадром также снималась документальная хроника. Студия спрятала почти сто часов записей на два десятилетия, опасаясь, что зрители сочтут Керри невыносимым безумцем. Когда эти материалы всё-таки показали в фильме «Джим и Энди», стало видно, что Керри не просто изображал другого человека. Он добровольно отдал ему своё тело и после съёмок уже не сразу понимал, кого получил обратно.

Проклятие Джокера: почему эта роль сводила с ума каждого, кто к ней прикасался

Хит Леджер, Хоакин Феникс и Джаред Лето: на что пришлось идти актёрам ради роли Джокера. Фото © Фильм «Тёмный рыцарь», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Джонатан Нолан, Кристофер Нолан, Дэвид С. Гойер и др., © Фильм «Джокер», режиссёр Тодд Филлипс, сценаристы Тодд Филлипс, Скотт Сильвер, Боб Кейн и др., © Фильм «Отряд самоубийц», режиссёр Дэвид Эйр, сценаристы Дэвид Эйр, Джон Острандер

Джокер давно считается одной из самых роковых ролей в истории кино. Его невозможно сыграть вполсилы. Нужно забраться в сознание психопата, для которого не существуют правила, сочувствие и страх. И самые известные современные исполнители роли выходили из этого амплуа уже не такими, какими вошли.

Хит Леджер во время работы над фильмом «Тёмный рыцарь», который вышел в 2008 году, на несколько недель заперся в гостиничном номере. В одиночестве он искал голос, походку и смех Джокера, а ещё вёл дневник, заполненный изображениями клоунов, гиен, игральных карт и Алекса из «Заводного апельсина». Отец актёра позднее признавался, что Хит всегда глубоко нырял в роли, но на этот раз погрузился особенно глубоко. Параллельно Леджер мучился от бессонницы. Иногда организм позволял ему поспать лишь несколько часов, а голова продолжала работать, хотя тело отчаянно просило отдыха. Когда актёр умер в январе 2008 года, зрители моментально связали трагедию с Джокером, ибо слишком уж пугающим был дневник, а безумие на экране слишком убедительным.

Хоакин Феникс пошёл к своему Джокеру через физическое разрушение. Ради роли в одноимённом фильме, который показали на экранах в 2019 году, он сбросил около 23 килограммов. Подъём по лестнице превратился в испытание, встречи с друзьями пришлось отменять, а мысли крутились вокруг одной цифры на весах. Феникс признавался, что начал сходить с ума. А каждое утро просыпался с навязчивым желанием похудеть ещё немного. Истощение подарило его Джокеру пугающую пластику. Хоакин мог двигать телом так, словно в нём не осталось ничего человеческого. Однако за красивыми кадрами стоял человек, который становился одержим едой и весом и подозревал у себя расстройство пищевого поведения. Позже он снова похудел для продолжения фильма, но уже признал, что повторять подобное больше нельзя.

Джаред Лето решил, что коллеги должны не увидеть, а почувствовать рядом настоящего психопата. На съёмках «Отряда самоубийц» в 2015 году (фильм вышел в 2016) он рассылал партнёрам по-настоящему безумные подарки. Марго Робби получила живую крысу, Уилл Смит — патроны, а съёмочная группа — тушу свиньи. Ходили рассказы и об использованных презервативах, хотя позднее Лето отрицал самые скандальные подробности. Уилл Смит шутил, что так и не познакомился с самим Джаредом, так как рядом с ним всё время находился только Джокер. В случае Лето безумие стало скорее пугающим перформансом, от которого страдали окружающие. Но закономерность сохранилась, и ещё один актёр прожил безумие героя на все 100.

Кейт Уинслет вышла из «Чтеца» словно из разбитой машины

Кейт Уинслет в образе Ханны Шмиц в фильме «Чтец»: самая психологически тяжёлая роль. Фото © ТАСС / AP / Scott A Garfitt, © Фильм «», режиссер, сценарист

В «Чтеце» 2008 года Кейт Уинслет досталась очень сложная задача — роль Ханны Шмиц, бывшей надзирательницы концлагеря, виновной в гибели людей. Но сыграть дело одно, а вот найти в таком ужасном герое что-то человеческое, не оправдывая совершённых преступлений, почти невыполнимо. Каждый съёмочный день заставлял актрису жить внутри этого противоречия. Она должна была понимать Ханну, чувствовать её стыд, страх и одиночество, а затем вспоминать, что эта женщина сделала. Постепенно чужая вина стала ощущаться как собственная.

После последнего дубля Кейт Уинслет ушла с площадки в состоянии, которое сравнила с последствиями автомобильной аварии. Внешне она была цела, но внутри всё оказалось разбито. Актриса не могла нормально говорить о фильме, чувствовала себя оглушённой и словно продолжала находиться в трансе. Костюм Ханны уже висел в гардеробной, декорации разбирали, а сама героиня всё ещё оставалась внутри Уинслет. Нельзя просто прожить чужую вину, страх суда и годы заключения, а затем спокойно поехать домой ужинать. За эту роль актриса получила «Оскар» в 2009 году, но прежде ей пришлось медленно и мучительно возвращать себе право больше не чувствовать себя виновной.

Кристиан Бейл превратил себя в живой скелет ради «Машиниста»

Кристиан Бейл в фильме «Машинист»: не спал, не ел и чуть не сошёл с ума. Фото © ТАСС / EPA / FELIPE TRUEBA, © Фильм «Машинист», режиссёр Брэд Андерсон, сценарист Скотт Козар

Герой «Машиниста» 2004 года Тревор Резник не спал целый год, мучился от чувства вины и постепенно терял связь с реальностью. Кристиан Бейл решил, что такое невозможно убедительно сыграть в здоровом теле. И начал от этого тела избавляться. Актёр похудел примерно до 55 килограммов. Сквозь кожу проступили рёбра и позвоночник, лицо осунулось, руки превратились в тонкие палки. Из-за голода актёр почти перестал встречаться с людьми. Любое общение рано или поздно приводило к еде, а еда мешала превращению. Так одиночество Тревора стало одиночеством самого Кристиана Бейла. Организм позволял ему спать около двух часов, и актёр буквально повторил жизнь своего страдающего бессонницей героя.

А ещё больше пугает, что Кристиану нравилось это состояние. Он рассказывал, что истощение подарило ему необыкновенное спокойствие. На тревоги, раздражение и ненужные мысли просто не оставалось энергии. Мир сузился до нескольких простых действий, и в этой пустоте ему было легко. Сразу после «Машиниста» Бейлу пришлось стремительно набирать массу для роли Бэтмена. За несколько месяцев он должен был построить новое тело на месте почти разрушенного старого. Позднее актёр отказался от подобных экспериментов, так как с возрастом стало слишком очевидно, что однажды организм может просто не простить очередное великое перевоплощение.

Шарлиз Терон искала человека внутри убийцы и едва не утонула вместе с ней

Шарлиз Терон в роли Эйлин Уорнос в фильме «Монстр»: персонаж, который сломал актрису. Фото © ТАСС / Image Press Agency / Sipa USA, © Фильм «Монстр», режиссёр Пэтти Дженкинс, сценарист Пэтти Дженкинс

Для роли Эйлин Уорнос в «Монстре» 2003 года Шарлиз Терон набрала около 14 килограммов, сбрила брови, вставила протезы зубов и позволила гримёрам уничтожить образ голливудской красавицы. Но внешность была самой лёгкой частью перевоплощения. Уорнос убила семерых мужчин. Шарлиз же не хотела изображать её карикатурным чудовищем с безумным взглядом. Она искала момент, когда сломанная и никому не нужная женщина окончательно потеряла способность жить иначе. А для этого актрисе пришлось снова и снова пропускать через себя унижения, страх и отчаянный голод по любви.

Фильм сняли всего за 29 дней. Терон была почти в каждой сцене, работала по ночам, под холодным дождём и без передышки. В одном эпизоде её героиня переживала жестокое насилие, а затем убивала нападавшего. Эту сцену нельзя было сыграть, оставаясь эмоционально в безопасности. Шарлиз Терон дошла до нервного срыва, но уже не могла сделать шаг назад. Больше всего актрису ранило даже не совершённое Уорнос, а её готовность принять любовь абсолютно от любого человека. За убийцей Терон увидела страшно одинокую женщину и начала оплакивать жизнь, которую та могла бы прожить при других обстоятельствах. «Монстр» принёс Шарлиз «Оскар» в 2004 году и доказал, что её талант намного важнее внешности.

Эдриан Броуди избавился от собственной жизни ради «Пианиста»

Эдриан Броуди в роли Владислава Шпильмана в фильме «Пианист»: как актёр готовился к съёмкам и что чувствовал после. Фото © ТАСС / Lev Radin / Sipa USA, © Фильм «Пианист», режиссёр Роман Полански, сценарист Роналд Харвуд

Как сыграть человека, который потерял дом, близких и привычный мир, если вечером тебя ждёт уютная квартира и собственная машина? Эдриан Броуди решил, что никак. Поэтому начал избавляться от всего, что напоминало ему о безопасности. Он отказался от жилья, продал автомобиль, отключил телефоны, сложил необходимые вещи в две сумки и уехал в Европу. Каждый день по несколько часов занимался на фортепиано и похудел примерно на 13 килограммов. Броуди хотел почувствовать голод и одиночество Владислава Шпильмана, но не представлял, как трудно будет потом от них отказаться.

После съёмок актёр мог снова купить вещи и поселиться в комфортном доме. Но вернуть себя оказалось сложнее. Около года Броуди жил с депрессией, хотя прежде не был к ней склонен. Внутри оставались скорбь, пустота и ощущение потери, которой в его собственной жизни не происходило. Он впустил в себя боль человека, пережившего уничтожение целого мира. Даже спустя 15 лет Броуди признавался, что «Пианист» 2003 года всё ещё его преследует. «Оскар» он получил в том же году, что и премьера картины, но вместе со статуэткой актёр унёс домой героя, с которым пришлось прощаться ещё очень долго.

Рене Фальконетти заставили пережить мучения Жанны д’Арк наяву

Рене Фальконетти в фильме «Страсти Жанны д’Арк»: что актрисе пришлось пережить для роли Жанны д'Арк. Фото © Wikipedia / G.L. Manuel Frères. Ed. Sid., Paris, © Фильм «Страсти Жанны д’Арк», режиссёр Карл Теодор Дрейер, сценаристы Джозеф Дельтель, Карл Теодор Дрейер

В 1928 году Рене Фальконетти сыграла в немом фильме Карла Теодора Дрейера «Страсти Жанны д’Арк» заглавную героиню. Режиссёр запретил актрисе пользоваться гримом и снимал её огромными крупными планами, на которых невозможно было спрятать ни дрожь губ, ни слёзы, ни страх. По рассказам, Дрейер заставлял Фальконетти подолгу стоять на коленях на каменном ледяном полу, а затем требовал убрать с лица выражение боли. Самым тяжёлым стала сцена бритья головы. Фальконетти до последнего надеялась, что режиссёр передумает, но её волосы действительно состригли прямо перед камерой. Поэтому слёзы актрисы были настоящими. Вместе с волосами она словно теряла последнюю защиту и окончательно превращалась в приговорённую к смерти Жанну.

«Страсти Жанны д’Арк» стали последней крупной ролью Рене Фальконетти в кино. Почти сто лет спустя зрители всё ещё видят на экране не актрису, а женщину, которую ведут на костёр. Возможно, потому, что Фальконетти не просто сыграла страдание своей героини, а действительно пережила его перед камерой.

Василий Степанов потерял себя не в роли, а после неё

Что случилось с Василием Степановым после «Обитаемого острова»? Фото © ТАСС /, © Фильм «Обитаемый остров», режиссёр Фёдор Бондарчук, сценаристы Эдуард Володарский, Марина Дяченко, Сергей Дяченко

История Василия Степанова отличается от остальных. Максим Каммерер не проник в его сознание и не начал приходить к нему во сне. «Обитаемый остров» 2008 года подарил молодому актёру целый мир, а затем вырвал с корнями. До фильма Степанов был никому не известным студентом. После премьеры 22-летний красавец проснулся звездой. Поклонницы дежурили возле подъезда, журналисты не давали прохода и называли российским Брэдом Питтом. Казалось, это только начало и впереди должны были быть десятки фильмов, большие гонорары и жизнь, о которой вчерашний студент даже не мечтал.

Но сказка закончилась. Предложения не сыпались, крупные роли не приходили, а человек, которого совсем недавно узнавала вся страна, оказался без работы. Степанов болезненно переносил невостребованность, замкнулся, начал избегать друзей и журналистов. Бывшая невеста актёра рассказывала о тяжёлой депрессии и лечении. Позднее он оказался в психиатрической больнице, а его брат сообщил, что Василию диагностировали шизофрению. Нельзя утверждать, что «Обитаемый остров» вызвал заболевание. Психические расстройства не появляются из-за одного фильма. Но внезапная слава, колоссальное давление и последующее забвение стали тяжёлым испытанием для человека, который был к ним совершенно не готов.

Глядя на экран, мы видим талантливое перевоплощение, но редко задумываемся, куда актёр уходит после финальных титров и получается ли у него оставить героя на площадке. Кому-то для возвращения достаточно снять грим, кому-то приходится заново учиться жить собственной жизнью. А чья история удивила вас больше всего? Ранее Life.ru рассказывал, как одна сказочная роль принесла Наталье Трубниковой всесоюзную известность, но так и не открыла ей дорогу в большое кино.

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Авторы Анна Московко