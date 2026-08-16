Звезда Nickelodeon Кристи Ноуингс умерла в 46 лет после приступа астмы

Американская актриса и комедиантка Кристи Ноуингс, известная по культовому шоу Nickelodeon «Всякая всячина» (All That), умерла в возрасте 46 лет. У артистки произошёл тяжёлый приступ астмы, после которого она получила повреждение мозга, сообщил TMZ со ссылкой на члена её семьи.

Ноуингс госпитализировали 7 августа в районе Лос-Анджелеса и подключили к системе жизнеобеспечения. В таком состоянии она провела четыре дня. 11 августа родственники приняли решение отключить аппараты, в тот же вечер актриса скончалась в больнице.

На Nickelodeon Ноуингс пришла в 1997 году после участия в комедийном спецвыпуске And Now This с Рози О’Доннелл. В All That она провела три сезона и сыграла множество персонажей, в том числе Джессику в популярном скетче Whateverrr!!! вместе с Амандой Байнс.

Позднее артистка появилась в трёх выпусках «Улицы Сезам», где снималась вместе со своим братом-близнецом Крисом Ноуингсом. Кроме того, она занималась музыкой и в 2020 году выпустила фолк-сингл To the World.

Коллега Ноуингс по All That Кенан Томпсон после известия о её смерти посвятил актрисе публикацию в соцсетях. Он назвал её одним из самых смешных людей, которых знал, и признался, что тяжело переживает потерю бывшей партнёрши по шоу.

В июле в США погибла 18-летняя актриса Кэйли Хоттл, сыгравшая Джию во франшизе о Годзилле и Конге. По данным её семьи, девушка попала в автомобильную аварию в штате Мэриленд и умерла по дороге в больницу.