От любимицы «Сплетницы» до участницы громкой судебной войны Голливуда: Как изменилась Блейк Лайвли к 39-летию

На первый взгляд Блейк Лайвли всегда относилась к тем редким звёздам, у которых получилось всё и сразу. Ещё школьницей она попала в большое кино, в 20 лет проснулась знаменитой, вышла замуж за одного из самых ярких актёров Голливуда — Райана Рейнольдса, известного по роли Дэдпула, и стала матерью четверых детей (три дочери и сын). Казалось, даже громкие скандалы обходят её стороной. Но одна роль неожиданно превратила любимицу публики в героиню судебных хроник и заставила зрителей заново пересмотреть всё, что они знали об актрисе. Life.ru рассказывает, как менялась карьера актрисы и почему её идеальный образ оказался под угрозой.

Блейк Лайвли до «Сплетницы»

В каких фильмах снималась Блейк Лайвли до выхода сериала «Сплетница»? Фото © «Джинсы-талисман», режиссёр Кен Куопис, сценаристы Делия Эфрон, Элизабет Чэндлер, Энн Брашэйрес

Блейк Эллендер Браун родилась 25 августа 1987 года в Лос-Анджелесе. Её отец, Эрни Лайвли, был актёром и режиссёром, мать, Элейн, работала с молодыми талантами, а все старшие братья и сёстры тоже связали жизнь с кино. В десять лет девочка появилась в фильме отца «Песочный человек», однако становиться актрисой она не собиралась.

В школе Блейк была президентом класса, выступала в группе поддержки и мечтала поступить в Стэнфорд. На прослушивания её практически обманом отправил старший брат Эрик. В результате 16-летняя школьница получила роль Бриджит в фильме «Джинсы-талисман», вышедшем в 2005 году. Картина принесла ей первую известность, после чего последовали комедия «Нас приняли!» и драма «Элвис и Анабелль». Лайвли всё ещё считала съёмки временным занятием и планировала продолжить образование. Но затем в её жизни появилась роль, отказаться от которой оказалось невозможно.

Роль, изменившая жизнь Блейк Лайвли

Сериал «Сплетница» 2007 год: как роль Серены сделала Блейк Лайвли знаменитой? Фото © «Сплетница», режиссёры Марк Пизнарский, Норман Бакли и др., сценаристы Аманда Лэшер, Сара Гудман, Роберт Халл и др.

В 2007 году Блейк предложили сыграть Серену ван дер Вудсен — богатую, красивую и окружённую тайнами девушку из Верхнего Ист-Сайда. По слухам, актриса сначала сомневалась, потому что хотела поступать в колледж. Создатели сериала пообещали, что она сможет совмещать учёбу и работу, но напряжённый график быстро поставил крест на этих планах.

«Сплетница» продержалась шесть сезонов и превратила Лайвли в одну из главных молодых звёзд Голливуда. Зрительницы копировали одежду и небрежные локоны Серены, а роман Блейк с исполнителем роли Дэна Хамфри Пенном Бэджли воспринимали как продолжение экранной истории. Параллельно актриса пыталась вырваться из образа избалованной светской красавицы. Она сыграла проблемную мать-одиночку в «Городе воров», появилась в картине Оливера Стоуна «Особо опасны» и получила роль в «Зелёном фонаре». Последний фильм провалился у критиков, зато на его съёмках Блейк познакомилась с Райаном Рейнольдсом. В 2012 году они поженились, а позднее стали родителями четырёх детей.

После завершения «Сплетницы» Лайвли доказала, что способна удерживать внимание зрителей и без Серены. Она сыграла нестареющую героиню в «Веке Адалин», вступила в борьбу с акулой в «Отмели» и превратилась в опасную светскую хищницу в «Простой просьбе». К актёрской работе добавились продюсирование, режиссура клипа Тейлор Свифт и собственные бренды напитков и косметики.

Как актриса чуть не потеряла всё?

Сколько денег потеряла Блейк Лайвли из-за скандала вокруг фильма «Всё закончится на нас»? Фото © «Всё закончится на нас», режиссёр Джастин Бальдони, сценаристы Кристи Холл, Колин Гувер

Новым пиком карьеры должна была стать экранизация романа Колин Гувер «Всё закончится на нас» 2024 года. Фильм о женщине, оказавшейся в разрушительных отношениях, собрал более 351 миллиона долларов. Однако внимание публики быстро переключилось с сюжета на конфликт Блейк с режиссёром и партнёром по картине Джастином Бальдони. Во время рекламной кампании Лайвли критиковали за легкомысленное продвижение тяжёлой истории и рекламу собственных брендов. В декабре 2024 года актриса обвинила Бальдони в неподобающем поведении на площадке и попытке уничтожить её репутацию. Режиссёр всё отрицал и подал против Лайвли, её мужа Района Рейнольдса и их представителей иск на 400 миллионов долларов.

Конфликт прогремел на весь Голливуд, потому что стороны обвиняли друг друга не только в неподобающем поведении, но и в попытке управлять общественным мнением. В разбирательство также оказались втянуты The New York Times и Тейлор Свифт, а в открытом доступе появились личные сообщения, переписка со студиями и показания участников съёмок. Тем не менее ходит слух том, что что скандал ударил не только по репутации актрисы, но и по кошельку. Её команда оценила общий ущерб в 161 миллион долларов! Из них 56,2 миллиона предполагаемых потерь от несостоявшихся ролей, рекламы и публичных выступлений, 49 миллионов от снижения прибыли марки Blake Brown, ещё 22 миллиона от бизнеса Betty Buzz и Betty Booze и 34 миллиона за репутационный вред. Однако это были расчёты стороны Лайвли, а не установленный судом размер убытков.

В июне 2025 года иск Бальдони отклонили. Суд также по юридическим основаниям отверг большую часть требований Лайвли, включая обвинения в домогательствах, но сохранил несколько претензий, связанных с возможной местью со стороны студии Wayfarer. В мае 2026 года стороны заключили конфиденциальное соглашение, не доводя дело до суда присяжных. Лайвли не получила компенсации, поэтому окончательного ответа, кто был прав, публика так и не услышала. Сейчас актриса требует возместить ей около восьми миллионов долларов судебных расходов, а представители Бальдони пытаются уменьшить эту сумму.

Что происходит с Блейк Лайвли сейчас?

Где сейчас Блейк Лайвли и чем актриса занимается в 2026 году? Фото © ТАСС / Evan Agostini / АР

К 39-летию Лайвли постепенно возвращается к привычной жизни. В 2025 году вышло продолжение «Простой просьбы», а саму актрису утвердили на главную роль в приключенческой романтической комедии «Список выживания». Она продолжает развивать марку косметики для волос Blake Brown и воспитывает четверых детей вместе с Райаном Рейнольдсом. Кстати, весной 2026 года Блейк впервые за четыре года появилась на Met Gala. Для возвращения она выбрала архивное платье Versace с огромным шлейфом и сумочку, украшенную рисунками детей. Выход состоялся в тот же день, когда стало известно об урегулировании конфликта с Бальдони, и выглядел как тщательно подготовленное начало новой главы.

Однако прежней любимицей Лайвли уже не стала. Одни считают её женщиной, решившейся бороться за себя, другие влиятельной звездой, привыкшей контролировать всё вокруг. Сама актриса публично не возвращается к подробному обсуждению скандала и снова сосредоточилась на семье, моде, бизнесе и будущих проектах.

В 20 лет Блейк Лайвли сыграла девушку, чью жизнь за неё пересказывал анонимный блогер. В 39 она сама оказалась внутри бесконечной истории из слухов, обвинений и чужих версий. Удастся ли актрисе вернуть прежнюю любовь публики, или роль Серены так и останется её главным триумфом? А ранее Life.ru рассказывал, как изменилась Анджелина Джоли и что происходит с её семьёй в 2026 году.