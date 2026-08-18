Героиновый шик возвращается: Как Варнава, Ариана Гранде и ещё 8 звёзд исхудали до костей и гордятся этим Оглавление Кейт Мосс теперь выглядит нормально? Почему весь мир помешался на похудении Екатерина Варнава — роковая красавица из Comedy Woman буквально растаяла Стеша Маликова — даже отец просит её набрать несколько килограммов Алекса — 47 килограммов при росте 173 сантиметра Ёлка — на свежем концертном видео певицу едва узнали Ариана Гранде — главный символ новой болезненной хрупкости Дженна Ортега — Уэнсдей, которая становится всё меньше Эмма Стоун — на BAFTA актриса будто растворилась в чёрном платье Деми Мур — «Субстанция» будто продолжилась в реальности Келли Осборн — похудела на десятки килограммов, а после смерти отца стала ещё меньше Николь Кидман — работа, развод и тело, которое продолжает таять «Обязаны быть в тренде»: Почему звёзды продолжают худеть, даже когда пора остановиться Когда-то болезненная худоба Кейт Мосс шокировала весь мир. Теперь на фоне звёзд 2026 года супермодель выглядит едва ли не пышкой. Life.ru показывает, кто похудел до неузнаваемости и почему новый идеал красоты пугает людей даже сильнее скандального героинового шика 90-х. 18 августа, 15:00 3484 3484 Кости снова в моде: 10 звёзд, которые пугающе исхудали в 2026 году, — от Варнавы до Арианы Гранде. Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande, kativarnava, demimoore

Ещё недавно знаменитости наперебой показывали складки на животе, отказывались ретушировать растяжки и учили поклонников принимать себя в любом весе. Казалось, болезненная мода на размер XXS осталась в прошлом вместе с диетами на яблоках и советами ничего не есть после шести. Но в 2026 году красные дорожки выглядят так, будто бодипозитива никогда не существовало. Острые плечи, выступающие рёбра, впалые щёки и руки, которые кажутся слишком хрупкими даже под дорогими платьями. Life.ru собрал российских и зарубежных звёзд, чьи трансформации заставили поклонников всерьёз встревожиться.

Кейт Мосс теперь выглядит нормально? Почему весь мир помешался на похудении

Что такое героиновый шик и как Кейт Мосс сделала его популярным? Фото © scannedfashionworld

В начале 90-х на смену статным супермоделям с ослепительными улыбками пришла худенькая девочка с растрёпанными волосами и усталым взглядом. Кейт Мосс была полной противоположностью Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер. Она выглядела хрупким подростком, которого словно случайно застали в полутёмной комнате после бессонной ночи.

Так родился героиновый шик — эстетика бледной кожи, кругов под глазами, впалых щёк и нарочито болезненного тела. Снимки Кейт Мосс для рекламы аромата Calvin Klein в 1993 году создали огромный скандал. Модель обвиняли в романтизации наркотиков и расстройств пищевого поведения, а родители девушек с анорексией подходили к ней прямо на улице и винили в болезнях своих дочерей. К 1997 году споры дошли даже до Белого дома. Президент США Билл Клинтон публично осудил героиновый шик и заявил, что прославление наркотиков и смерти нельзя считать искусством. Но тогда, несмотря на скандалы и провокационную тему, образовался новый стандарт красоты, где девушка должна быть хрупкой, потерянной и чуть ли не исчезающей. Прошло три десятилетия — и фотографии, которые когда-то пугали мир, теперь выглядят уже невинно. На большинстве архивных кадров Мосс остаётся очень худой, но рядом с некоторыми звёздами 2026 года уже не кажется пределом человеческой хрупкости. Так почему маятник снова качнулся в эту сторону?

В моду вернулась эстетика нулевых с низкой посадкой, миниатюрными топами и одеждой, которая будто создана исключительно для очень тонкого тела. Одновременно появились препараты на основе GLP-1, способные помочь людям с медицинскими показаниями снизить вес. Однако вместе с реальной терапией возникла целая культура быстрого похудения, где результат хочется получить немедленно. Так кто же из звёзд поддался новой культуре худобы и пугает пользователей соцсетей?

Екатерина Варнава — роковая красавица из Comedy Woman буквально растаяла

Почему Екатерина Варнава так сильно похудела и как она выглядит сейчас? Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kativarnava

Когда Екатерина Варнава появилась в Comedy Woman, её образ строился на яркой женственности: высокая, эффектная, с пышной грудью, длинными ногами и тяжёлой копной тёмных волос. Сегодня в той Екатерине едва можно узнать нынешнюю. Артистка давно перекрасилась в блондинку, отказалась от вызывающего макияжа и стала гораздо стройнее. Но в последние годы перемены зашли ещё дальше: лицо заострилось, руки стали очень тонкими, а свободная одежда временами висит на ней так, словно досталась от человека с другим размером.

Варнава не скрывала, что её вес менялся не только благодаря работе над собой. Она рассказывала о сильном стрессе и проблемах со здоровьем, а в начале 2026 года призналась, что похудела ещё сильнее после гриппа, отравления и многочисленных перелётов. Но под каждой новой фотографией артистки всё равно появляются сотни комментариев с требованиями «поесть» или срочно обратиться к врачу.

Стеша Маликова — даже отец просит её набрать несколько килограммов

Стеша Маликова до и после похудения: как изменилась дочь Дмитрия Маликова? Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steshamalikova

Стеша Маликова всегда была миниатюрной, но за последний год её тело заметно изменилось. На фотографиях с отдыха и домашних тренировок особенно бросаются в глаза тонкие руки, выступающие ключицы и рельеф, который поклонники называют уже не спортивным, а измождённым. Сама Стеша продолжает заниматься спортом и не отвечает на предположения подписчиков. Судя по её публикациям, своей формой девушка довольна.

Однако тревогу поклонников неожиданно разделил и Дмитрий Маликов. Певец признался, что отрицательно относится к чрезмерной худобе и сам прибавил бы дочери «парочку килограммчиков». При этом Маликов подчеркнул, что его волнует не соответствие Стеши чьим-то представлениям о красоте, а возможное влияние такого веса на здоровье.

Алекса — 47 килограммов при росте 173 сантиметра

Певица Алекса весит 47 килограммов: что она говорит о своей фигуре? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official

Поклонники «Фабрики звёзд» помнят Алексу совсем юной с округлыми щеками, мягкими чертами лица и хрупкой, но не измождённой фигурой. После рождения дочери певица быстро вернулась в форму, а затем продолжила худеть и активно тренироваться. В результате её тело изменилось настолько, что подписчики начали регулярно спрашивать, не пора ли остановиться. В отличие от многих знаменитостей, Алекса назвала точные цифры в своих соцсетях — её вес колеблется от 47 до 49 килограммов при росте 173 сантиметра. Сама артистка уверяет, что регулярно обследуется, следит за показателями организма и наконец выглядит именно так, как всегда мечтала.

Ёлка — на свежем концертном видео певицу едва узнали

Свежее видео с концерта Ёлки: почему поклонники не узнали артистку? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elkasinger

Ёлка никогда не выглядела полной. Но её любили не за кукольную хрупкость, а за живой и узнаваемый образ: выразительное лицо, сильный голос, необычные причёски и совершенно нормальное тело, которое есть у большинства девушек. Теперь по Сети разлетелось свежее видео с концерта, на котором 44-летняя певица выглядит заметно худее. Зрители обратили внимание на очень тонкую фигуру и заострившиеся черты лица. Одни решили, что Ёлка помолодела и прекрасно выглядит, другие попросили её успеть вовремя остановиться и написали, что артистка «превращается в скелет».

Некоторые комментаторы сразу заговорили о препаратах для снижения веса, однако никаких оснований для таких утверждений нет, так как сама певица об их использовании не рассказывала. Зато Ёлка откровенно признавалась, что когда-то перепробовала множество опасных способов похудеть. Она сидела на гречке, питалась пресной куриной грудкой и даже полностью отказывалась от еды. Позже артистка поняла, что строгие диеты не сделали её счастливее, и отказалась от голодных экспериментов. Поэтому особенно хочется верить, что нынешнее преображение не стало возвращением к старой борьбе с собственным телом.

Ариана Гранде — главный символ новой болезненной хрупкости

Почему Ариана Гранде так сильно похудела и как она выглядит в 2026 году? Фото © ТАСС / Chris Pizzello / АР, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Ариана Гранде и раньше была миниатюрной, но во время работы над фильмом «Злая» её внешность начала стремительно меняться. Певица становилась всё тоньше, лицо потеряло прежнюю округлость, а на фотографиях с красных дорожек стали отчётливо заметны острые плечи и рёбра. Летом 2026 года тревога усилилась после выхода клипа Petal. Открытый сценический костюм не скрывал фигуру Гранде, и поклонники признавались, что они уже не могут спокойно смотреть на то, как их кумир буквально исчезает на глазах. С похудением Ариана сталкивается далеко не в первый раз. Ещё в 2012 году в Tumblr певица делилась своим рационом, показывала пустой холодильник и уже тогда вызывала тревогу у фанатов. Сейчас этих постов нет, но Интернет всё помнит, и пользователи Reddit вспомнили содержание: «Там было про то, что вообще нельзя есть углеводы и что чит-мил только раз в месяц — это хорошо. А ещё она врала, что ест больше, чем раньше, но из-за того, что это полезнее, она худеет, хотя так калорийность не работает», — рассказал пользователь lovefrills. Так что расстройства пищевого поведения не новы для Арианы Гранде.

Сама Ариана ещё в 2023 году просила людей перестать обсуждать её тело. Певица объясняла, что фигура, которую публика считала более «здоровой», совпала с одним из самых тяжёлых периодов в её жизни: тогда она принимала антидепрессанты, употребляла алкоголь и плохо питалась. То есть миллионы зрителей ошибочно назвали здоровьем внешность человека, который чувствовал себя несчастным. И всё же невозможно отрицать, что нынешний образ Арианы уже копируют молодые девушки, для которых её хрупкость становится не поводом задуматься, а новой целью.

Дженна Ортега — Уэнсдей, которая становится всё меньше

Дженна Ортега до и после похудения: как изменилась звезда «Уэнсдей»? Фото © «Уэнсдей», режиссёры Тим Бёртон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру, сценаристы Альфред Гоф, Майлз Миллар, Кайла Элперт, © ТАСС / Image Press Agency / Sipa USA

После недавнего интервью Дженны Ортеги, опубликованного 12 августа 2026 года журналом Esquire, зрители обсуждали уже не новый сезон «Уэнсдей», а лицо самой актрисы. На свежих кадрах 23-летняя звезда выглядела заметно худее, чем год назад: щёки впали, подбородок заострился, а шея и плечи казались особенно хрупкими. Почти в то же время Ортега рассказала о тревожной привычке, появившейся ещё в детстве.

Будучи маленькой по возрасту актрисой, она так боялась помешать съёмочной группе, что могла целый день не просить ни еды, ни даже глотка воды. Дженна хотела казаться благодарной и профессиональной, поэтому игнорировала элементарные потребности собственного организма. Теперь она признаёт, что не заботиться о себе было ошибкой. Ортега не подтверждала ни приёма препаратов, ни намеренного снижения веса. Но её история показывает, насколько рано будущих звёзд приучают к мысли, что хорошая девочка должна терпеть, не занимать места и не доставлять неудобств — иногда даже собственным голодом.

Эмма Стоун — на BAFTA актриса будто растворилась в чёрном платье

Эмма Стоун на BAFTA 2026: почему её внешний вид напугал поклонников? Фото © ТАСС / Ampas, Stephen Lock / i-Images

Эмма Стоун всегда была стройной и хрупкой, но раньше за тонкими руками и узкими плечами всё равно чувствовалась живая, здоровая мягкость. В 2026 году исчезла даже она. Актриса начала стремительно уменьшаться, но по-настоящему масштаб перемен публика увидела 22 февраля на церемонии BAFTA в Лондоне. Стоун, номинированная на главную роль в «Бугонии», вышла на дорожку в облегающем чёрном платье с огромным вырезом от ключиц и почти до пупка. Наряд должен был стать одним из самых эффектных образов вечера, но лишь подчеркнул, насколько сильно исхудала актриса: острые плечи, проступающая грудная клетка и тонкая талия.

Соцсети заполнили комментарии людей, которые признавались, что никогда не видели Стоун такой худой. Некоторые сразу предположили, что актриса использует препараты для снижения веса, но сама Эмма об этом не говорила. Позже специалист по питанию в соцсетях обратила внимание на полностью проступающий контур ключиц и назвала его возможным признаком недостаточного питания. Конечно, поставить диагноз по фотографиям с красной дорожки нельзя, но выход Стоун стал ещё одним пугающим доказательством того, насколько далеко в 2026 году зашла голливудская мода на исчезающее тело.

Деми Мур — «Субстанция» будто продолжилась в реальности

Деми Мур до и после похудения: как изменилась 63-летняя актриса? Фото © ТАСС / Dave Bedrosian, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / demimoore

В «Субстанции» 2024 года Деми Мур сыграла женщину, которая не может принять собственное старение и начинает буквально уничтожать себя ради молодой, более совершенной версии себя. Фильм оказался болезненной сатирой на индустрию, требующую от актрис оставаться юными, гладкими и безупречными до самой смерти. Но в 2026 году зрителям стало не по себе уже не от героини, а от самой Деми. На церемонии Actor Awards 63-летняя актриса появилась в облегающем чёрном платье, которое подчеркнуло её резко изменившуюся фигуру. Мур всегда была очень стройной, но на этот раз даже давние поклонники отметили, что она стала значительно тоньше.

Келли Осборн — похудела на десятки килограммов, а после смерти отца стала ещё меньше

Почему Келли Осборн ещё сильнее похудела после смерти отца? Фото © ТАСС / Rights Managed, ADAM VAUGHAN / ЕРА

Трансформация Келли Осборн началась не вчера. В 2018 году она перенесла операцию по уменьшению желудка и впоследствии сбросила десятки килограммов. Женщина не скрывала хирургического вмешательства и говорила, что оно стало одним из лучших решений в её жизни. Но после смерти Оззи Осборна в 2025 году Келли стала выглядеть ещё более хрупкой. На Brit Awards 2026 она вышла вместе с матерью, чтобы принять посмертную награду отца.

Вместо разговоров о памяти легендарного музыканта соцсети заполнили комментарии о тонких руках, осунувшемся лице и «пугающем» теле его дочери. Келли не выдержала. Она напомнила, что переживает самое тяжёлое время в своей жизни, и назвала особой жестокостью попытки превратить чужое горе в сплетню. Шэрон Осборн объяснила ещё прямее, что её дочь потеряла папу и сейчас просто не может нормально есть.

Николь Кидман — работа, развод и тело, которое продолжает таять

Почему Николь Кидман так сильно похудела в 2026 году? Фото © ТАСС / Ray Tang, Javier Rojas

Николь Кидман всегда обладала модельной фигурой, но в последние месяцы даже близкие актрисы начали беспокоиться, что она похудела сильнее обычного. На «Оскаре-2026» открытое платье подчеркнуло очень тонкие руки, острые плечи и почти полное отсутствие привычной мягкости в силуэте. Период с осени 2024-го до весны 2026 года оказался для Кидман непростым. Она пережила смерть матери, развод с Китом Урбаном и продолжала работать практически без перерывов. Во время съёмок сериала «У Марго проблемы с деньгами» актриса вышла на площадку с сильным гриппом, а после попала в больницу, где ей потребовалась капельница.

«Обязаны быть в тренде»: Почему звёзды продолжают худеть, даже когда пора остановиться

Почему звёзды истощают себя, хотя у них уже есть и деньги, и слава, и признание? Ответ психолога. Фото © ТАСС / Anthony Behar / Sipa USA

Почему женщины, которые и без того были стройными, продолжают сбрасывать вес, пока от их прежней внешности почти ничего не остаётся? Психолог Анастасия Лысакова считает, что знаменитость в каком-то смысле перестаёт принадлежать самой себе. Публика оценивает каждый её выход, индустрия требует соответствовать актуальной картинке, а любое отклонение от модного идеала обсуждают миллионы незнакомых людей.

Почему существует звание народного артиста? Потому что все они, как правило, говорят о том, что принадлежат народу, а не себе. Сейчас стереотип красоты диктует утончённые и стройные формы. Особенно с появлением «Оземпика» вообще все очень резко постройнели. Анастасия Лысакова Психолог

Звёзды считаются проводниками моды: первыми надевают новые вещи, пробуют процедуры и демонстрируют публике тело, которое вскоре начинают копировать остальные. Поэтому, когда главным трендом становится экстремальная худоба, знаменитость чувствует, что тоже обязана уменьшаться. И даже если внешность уже вызывает тревогу, то человеку может по-прежнему казаться, что результат недостаточно хорош. Здесь, по словам Лысаковой, важно вспомнить о дисморфии — болезненном непринятии собственной внешности. Человек перестаёт воспринимать тело объективно, постоянно находит новые недостатки и отрицает собственное «я». У публичных людей риск усугубляется колоссальной психологической нагрузкой, потому что их рассматривают под увеличительным стеклом, сравнивают с прошлыми фотографиями и ежедневно сообщают, какие части тела им необходимо изменить.

Поначалу цель может выглядеть вполне безобидно: немного похудеть перед съёмками или красной дорожкой. Но после значительного истощения, отмечает психолог, меняется работа организма и может нарушиться критичность мышления. Человек смотрит в зеркало и продолжает видеть себя недостаточно стройным, хотя окружающие уже замечают пугающие перемены. Так погоня за идеальной фигурой способна перерасти в расстройство пищевого поведения и запустить процесс анорексии.

В своей работе я сталкиваюсь с этим даже у обычных девушек, а не только у звёзд. Сначала появляется простая цель похудеть, но после того, как организм уже достаточно истощён, включается психофизиология. Критичность мышления нарушается, а человеку всё кажется, что он недостаточно стройный. И процесс продолжается. Анастасия Лысакова Психолог

Особенно опасную роль играют социальные сети. Изображения предельно худых девушек появляются в ленте снова и снова, собирают тысячи лайков и подаются как красивая, обеспеченная и успешная жизнь. Даже если в комментариях люди просят автора обратиться за помощью, мозг всё равно запоминает главное: именно такое тело постоянно показывают, обсуждают и делают заметным.

Та самая «красота» из Дубая весом в 37 кг при росте 176 см. Фото © YouTube / Дмитий Мельников

«Тренд, который существует сейчас в соцсетях, просто чудовищный. Я вижу этих дубайских девушек, в которых едва теплится жизнь. Наверное, на съёмку несколькосекундного рилса им ещё хватает сил, но в целом это уже нежизнеспособный организм, который запустил обратный отсчёт. Тем не менее всё это транслируется как нечто нормальное», — подчёркивает психолог.

Так экстремальная худоба постепенно перестаёт шокировать. Мозг начинает воспринимать её как новую норму, а обычные тела — как недостаточно красивые, стройные и дисциплинированные. Знаменитости усиливают этот эффект: если одновременно худеют певицы, актрисы и модели, возникает ощущение, будто мир уже проголосовал за новый стандарт. И звёздам остаётся лишь подчиниться ему, чтобы не оказаться «не в тренде».

Так что пугают не сами тонкие руки, выступающие ключицы или изменившиеся лица звёзд, а скорость, с которой исключение превращается в новый эталон. Сегодня публика требует от женщины стать ещё худее, завтра — стереть с лица каждую морщину, а послезавтра уже не помнит, как она выглядела настоящей. Где в этой гонке заканчивается забота о себе и начинается война с собственным телом? Ранее Life.ru рассказывал, что правильно делать с лицом в 20, 30 и 40 лет и почему один неудачный укол способен не подарить, а лишить красоты.

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