Вы всю жизнь мыли голову неправильно! Японский метод за 6 шагов сделает волосы на вид как из салона

Япония славится особой культурой ухода за собой! Там даже самые привычные процедуры превращают в тщательно продуманные ритуалы с десятками нюансов. Многие японские бьюти-техники уже покорили соцсети, однако об этом способе мытья головы в России пока почти не слышали. Между тем он обещает превратить обычный домашний душ в подобие дорогого салонного ухода. Life.ru рассказывает, в чём заключается необычный метод и как повторить его самостоятельно.

Что такое японский метод мытья головы

Что такое японский метод мытья головы и чем он отличается от обычного ухода? Фото © Shutterstock / FOTODOM / TORWAISTUDIO

Единой инструкции, которой следовали бы абсолютно все жители Японии, не существует. Под «японским методом» обычно подразумевают упрощённую домашнюю версию японского head spa — ухода, построенного вокруг тщательного очищения кожи головы, мягкого массажа и максимально бережного обращения с мокрыми волосами.

Главное отличие от привычного намыливания «на скорую руку» — внимание не к количеству средств, а к последовательности действий. Шампунь очищает кожу головы, кондиционер работает с длиной, а пальцы не скребут и не спутывают волосы. Уже эта схема способна сделать пряди более гладкими и послушными без покупки новой косметики. Но как следовать именно японскому методу? Рассказываем по шагам.

Шаг 1. Распутайте волосы ещё до душа

Как правильно расчёсывать волосы перед мытьём, чтобы они не ломались? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadym Huzhva

Если намочить спутанные пряди, узлы затянутся сильнее, а попытка разобрать их руками может закончиться ломкостью. Поэтому прямые и волнистые волосы перед мытьём стоит аккуратно расчесать, двигаясь от кончиков вверх. Дёргать расчёску от корней через всю длину не нужно: так отдельные волоски растягиваются и обламываются.

С кудрявыми волосами правило другое. Сухое расчёсывание может разрушить завиток и превратить причёску в пушистое облако, поэтому их удобнее распутывать влажными — пальцами или гребнем с редкими зубьями, когда на длину уже нанесён кондиционер.

Шаг 2. Сделайте сухой массаж кожи головы

Сухой массаж кожи головы: техника выполнения перед нанесением шампуня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kei907

Перед тем как включить воду, подушечками пальцев пройдитесь от линии роста волос к макушке, а затем от затылка вверх. Достаточно одной-двух минут мягких круговых движений. Ногти в процессе не участвуют: царапины и сильное трение не сделают очищение глубже, зато могут вызвать раздражение.

Такой массаж помогает расслабиться и подготовить кожу головы к мытью, но ждать от него пробуждения «спящих» луковиц не стоит. Сам по себе он не лечит выпадение и не способен заметно ускорить рост волос за неделю. Его задача в этом ритуале гораздо прозаичнее — сделать процедуру аккуратной и приятной.

Шаг 3. Очищение маслом

Как правильно использовать масло для волос перед мытьём головы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maryna Pleshkun

В популярных версиях японского метода перед шампунем на кожу головы наносят масло. Предполагается, что оно размягчает стойкие остатки стайлинга и кожного сала. Однако это дополнительный, а не обязательный этап. Если вы не используете много лака, воска или сухого шампуня, обычного очищения, скорее всего, будет достаточно.

Не стоит лить на корни первое попавшееся кокосовое или оливковое масло. Оно может плохо смываться, утяжелять волосы и заставить использовать больше шампуня. Для такого этапа лучше выбирать готовое средство с пометкой «до мытья» или pre-shampoo и применять его строго по инструкции. При зуде, воспалении, болезненности кожи головы и выраженной перхоти эксперименты с маслами лучше отложить и обратиться к дерматологу или трихологу: косметический ритуал не заменяет лечение.

Шаг 4. Не наносите шампунь сразу

Какой водой правильно мыть голову, чтобы не испортить волосы? Фото © Shutterstock / FOTODOM / BaLL LunLa

Одна из самых частых ошибок — едва намочить волосы и тут же выдавить на макушку большую порцию шампуня. Сначала промывайте голову тёплой водой примерно минуту, мягко перебирая пряди пальцами. Вода удалит часть пыли и поверхностных загрязнений, а средство после этого распределится равномернее.

Вода должна быть комфортной, а не обжигающей. Как ранее рассказывала Life.ru врач-трихолог, температура выше 40 градусов может повреждать структуру волос, усиливать сухость и лишать пряди блеска. Проверить воду можно без термометра: коже головы не должно быть горячо или неприятно.

Шаг 5. Мойте кожу головы, а не всю длину

Как правильно мыть голову шампунем и куда его нужно наносить? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sarayut Sridee

Небольшую порцию шампуня разотрите во влажных ладонях и только потом распределите по нескольким зонам: у лба, на висках, макушке и затылке. Массируйте кожу подушечками пальцев, слегка сдвигая её, но не собирайте длину в «гнездо» и не трите пряди друг о друга. Волосам обычно хватает пены, которая стекает по ним при смывании.

Намыливать голову дважды нужно не всем. Второй подход может пригодиться после масляного этапа, большого количества стайлинга, плотного сухого шампуня или нескольких дней без мытья. Если кожа чувствительная, волосы сухие, а голову вы моете ежедневно, одного тщательного нанесения зачастую достаточно. Пышная шапка пены тоже ничего не доказывает: очищающие свойства средства не измеряются размером облака на голове.

Шаг 6. Кондиционер

Можно ли наносить бальзам и кондиционер на корни волос? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kaspars Grinvalds

Именно этот этап чаще всего создаёт тот самый мгновенный эффект «как после салона». Уберите с волос лишнюю воду ладонями, нанесите кондиционер на длину, отступая от корней, и выдержите столько, сколько указано на упаковке. Затем аккуратно распутайте пряди пальцами или гребнем с редкими зубьями и хорошо смойте средство.

Обладательницам тонких прямых волос обычно достаточно обработать кончики. Сухим, пористым и кудрявым волосам кондиционер можно распределить почти по всей длине, не затрагивая кожу головы. Он уменьшает трение между волосками, облегчает расчёсывание и визуально приглаживает поверхность прядей.

В японском ритуале часто советуют завершать мытьё прохладной водой. Если вам приятен такой финал, можно ненадолго снизить температуру, но стоять минуту под ледяной струёй ради «запечатывания» кутикулы не требуется. Холодная вода не заменит кондиционер и не превратит повреждённые волосы в ламинированное полотно.

Как часто можно мыть голову по японскому методу?

Можно ли мыть голову шампунем каждый день? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Мыть голову следует тогда, когда кожа становится жирной или на ней скапливаются пот и укладочные средства. Прямым тонким волосам очищение может требоваться каждый день или через день, сухим, густым и кудрявым — заметно реже.

Выбирать частоту стоит по состоянию кожи, а не по чужому календарю. Если после мытья появляются стянутость и зуд, возможно, очищение слишком агрессивное или средство вам не подходит. Если корни быстро становятся сальными, проблему не всегда решает более редкое мытьё. Ранее трихолог объяснила Life.ru, почему ежедневное очищение подходит не всем и как наносить шампунь и кондиционер правильно.

Попробуйте повторить весь ритуал хотя бы несколько раз и сравните результат с привычным мытьём. А если пряди всё равно выглядят сухими и постоянно обламываются, проблема может скрываться в других ежедневных привычках. Ранее Life.ru рассказывал, почему волосы начинают сечься и что действительно поможет остановить их разрушение.