Чаще не значит чище: Почти все россияне совершают эту ошибку при мытье головы

Мытьё головы кажется простой и привычной процедурой, однако даже в этом вопросе многие допускают ошибки. Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Костенко в беседе с Life.ru объяснила, что ключевой фактор правильного ухода — частота очищения, которую нужно подбирать индивидуально.

По словам специалиста, ориентироваться следует на состояние кожи головы, тип волос, использование укладочных средств и уровень физической активности. Мыть голову нужно по мере загрязнения, однако ежедневное мытьё подходит не всем, поскольку может нарушать защитный барьер кожи.

Чрезмерное очищение способно давать обратный эффект. Когда защитный барьер кожи нарушается, сальные железы начинают работать активнее и вырабатывать больше себума. В результате формируется замкнутый круг: чем чаще человек моет голову, тем быстрее волосы становятся жирными. Если необходимость в ежедневном мытье всё же существует, рекомендую подобрать мягкий шампунь, который эффективно удаляет загрязнения, но не пересушивает кожу головы. Анастасия Костенко Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология»

Врач также дала рекомендации по частоте мытья в зависимости от типа кожи головы. Обладателям жирной кожи обычно подходит мытьё один раз в два дня, а при сухой и чувствительной коже оптимальной считается частота два-три раза в неделю.

Кроме того, Костенко напомнила о правильной технике мытья. Перед процедурой волосы желательно расчесать, использовать воду температурой около 40 градусов, а шампунь предварительно вспенивать в ладонях.

«Очищать необходимо прежде всего кожу головы и корни волос, где скапливается кожное сало. Длину волос достаточно промыть пеной, которая стекает во время смывания. Кондиционер или бальзам рекомендуется наносить только на длину волос — от середины к кончикам. Наносить кондиционер на кожу головы не следует, поскольку он способен образовывать плёнку на поверхности кожи», — добавила эксперт.

Также трихолог отметила, что после мытья не стоит интенсивно растирать волосы полотенцем — их лучше аккуратно промокнуть, чтобы избежать повреждения волосяного стержня. Если возникают сложности с подбором средств ухода, специалист рекомендует обратиться к врачу-трихологу, который поможет определить тип кожи головы и подобрать подходящую систему ухода.

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