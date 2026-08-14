Какие травы августа нельзя собирать без знаний, даже если бабушка уверяла, что они «от всего»

15 августа в народном календаре отмечают Степана Сеновала. К этому времени на Руси заканчивали сенокос и собирали травы, из которых делали венки и домашние запасы. Для современного горожанина августовский луг тоже выглядит заманчиво: ромашку он ещё узнает, а вот дальше... Знаний, скажем так, недостаточно. Вот семь растений, которые встречаются в России и с которыми лучше не экспериментировать без точного знания вида, дозировки и противопоказаний.

Зверобой: «трава от всего», которая спорит с таблетками

Зверобой: почему его опасно сочетать с некоторыми лекарствами. Фото © ТАСС / IMAGO / Karina Hessland-Wissel

Зверобой в средней полосе России никого не удивит: жёлтые цветки растут на лугах, опушках и вдоль дорог. Его часто сушат для чая, но растение способно менять действие многих лекарств. В списке конфликтов есть противозачаточные препараты, антидепрессанты, средства для сердца и разжижения крови. Если хочется пополнить домашний сбор, Life.ru недавно рассказывал, какие травы подходят для обычного чая.

Полынь: знакомый запах не делает её безопасной

Полынь горькая: чем опасен туйон в составе растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vo_studio

Горькую полынь россиянин скорее узнает по резкому запаху и серебристым листьям, чем по названию. Её можно встретить у дорог, на пустырях, сухих лугах и возле дач. В растении есть туйон, который в больших количествах токсичен для нервной системы, поэтому домашние настойки и крепкие отвары требуют особой осторожности. «На глаз» в этом случае будет решением фатальным: содержание активных веществ в собранном сырье ведь никто дома не проверяет...

Пижма: жёлтые «пуговки», с которыми легко переборщить

Пижма обыкновенная: почему с ней легко переборщить. Фото © Wikipedia / Ivar Leidus

Пижма растёт почти по всей России и в августе хорошо заметна вдоль дорог, на лугах и пустырях. Её жёлтые соцветия многие помнят ещё с детства, а домашние рецепты советуют пижму для желудка, от паразитов и десятка других проблем. Но эфирное масло растения тоже может содержать туйон, а при отравлении описаны тяжёлые спазмы и судороги.

Чистотел: мазать бородавку и пить настой — совсем разные вещи

Чистотел: чем опасен приём растения внутрь. Фото © Freepik

Чистотел растёт у заборов, домов, в садах и тенистых местах, поэтому для большинства россиян это почти дворовое растение. Оранжевый сок знаком многим с детства, отсюда и уверенность, что траву можно без опаски использовать шире. Но приём чистотела внутрь связывали с острым поражением печени. Поэтому рецепт «заварить и попить для желчного» лучше не проверять на себе, даже если так делала ваша бабушка.

Дурман: а лекарство ли это?

Дурман обыкновенный: как выглядит опасное растение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Nerud

Дурман обыкновенный встречается в России, особенно в южных регионах, на пустырях, в огородах и возле жилья. Ошибка здесь вполне бытовая: в августе супруги из Петербурга попали в реанимацию после супа с листьями дурмана, которые приняли за шпинат. Растение содержит атропин, скополамин и другие токсичные алкалоиды, способные вызвать спутанность сознания, судороги и кому. Незнакомую зелень лучше не пробовать.

Болиголов пятнистый: почему его легко спутать с другой зеленью

Болиголов пятнистый: почему его легко спутать с другой зеленью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / jessicahyde

Болиголов пятнистый можно встретить в европейской части России, на Кавказе, в Сибири, у дорог и по берегам рек. Со стороны он напоминает другие зонтичные растения, а листья могут показаться похожими на петрушку или дикую морковь.. Ошибка при определении может закончиться тяжёлым отравлением, поэтому незнакомые зонтичные растения для еды и настоек лучше не собирать.

Белена: название знакомо всем, а растение узнают далеко не все

Белена чёрная: чем опасны листья, корни и семена растения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Viktor Loki

Фразу «белены объелся» в России слышал почти каждый, но вживую белену многие никогда не видели. Она растёт на пустырях, у дорог, возле построек и иногда появляется на участках как сорняк. Ядовиты листья, корни и семена: в них есть гиосциамин, атропин и скополамин. Отравление может сопровождаться сухостью во рту, учащённым сердцебиением, спутанностью сознания, галлюцинациями, судорогами и даже комой.

Августовский сбор трав хорош до тех пор, пока корзина не превращается в аптечку на глаз. Знать название растения мало: имеют значение его часть, время сбора, способ сушки, дозировка, лекарства, которые человек уже принимает, и его заболевания. Если опыта нет, берите только то, что узнаёте без сомнений. А если августовская прогулка ведёт дальше в лес, Life.ru собрал календарь грибов на весь месяц и подсказки по безопасному сбору.