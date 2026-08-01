Никакой химии: Биолог назвал 5 трав с дачи, которые полезно заваривать вместо чая

Для домашнего травяного чая можно использовать листья смородины и вишни, мяту, душицу, календулу, ромашку, тимьян, мелиссу, липу и другие растения, рассказал биолог Михаил Краснов. По его словам, перед заготовкой важно изучить свойства выбранных трав, чтобы не навредить здоровью.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт посоветовал собирать растения только в сухую погоду и сушить их под навесом, вдали от прямых солнечных лучей. Перед этим сырьё следует очистить от повреждённых и огрубевших частей. Высушенные травы и ягоды лучше хранить отдельно в плотно закрытых ёмкостях, защищённых от света и влаги, а смешивать непосредственно перед завариванием.

Для напитков также подойдут шиповник, земляника, ирга и крыжовник. Ромашку и мелиссу традиционно добавляют в успокаивающие сборы, тимьян — в напитки при простуде, а липу ценят за аромат. Краснов подчеркнул, что лечебные травяные чаи следует употреблять только после консультации с врачом.

Ранее диетолог раскрыла «непредвиденные эффекты» травяного чая. По её словам, главная опасность связана не с самими травами, а с их взаимодействием с лекарствами.