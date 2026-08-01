Охладит тело и остановит сердце: Почему в жару лучше не притрагиваться к энергетикам

Энергетики в жару могут усилить нагрузку на сердце и спровоцировать нарушение ритма даже у молодых людей, предупредил врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Александр Рогачев. По его словам, из-за обезвоживания сердце уже работает интенсивнее, а кофеин дополнительно стимулирует нервную систему.

Эксперт не рекомендовал пить энергетики перед купанием и физической активностью. Сочетание жары, резкого перепада температуры и стимуляторов может вызвать тахикардию, головокружение и ухудшение самочувствия.

Особенно опасны такие напитки для людей с гипертонией, аритмией, сердечной недостаточностью и врождёнными заболеваниями сердца. От энергетиков также следует отказаться беременным женщинам и детям. Наибольшую угрозу представляет сочетание энергетиков с алкоголем, которое усиливает обезвоживание и нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«Безопасной дозы энергетических напитков именно в условиях сильной жары не существует. Если планируется долгое пребывание на солнце, спорт или купание, от них лучше отказаться совсем», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К слову, энергетики могут ненадолго прогнать сонливость, но одновременно ускорить пульс, повысить давление и спровоцировать перебои в работе сердца. О возможных последствиях таких напитков ранее рассказала кардиолог.