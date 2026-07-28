Бодрость взаймы: Как одна банка энергетика придаёт сил, забирая здоровье сердца

Энергетики могут ненадолго прогнать сонливость, но одновременно ускорить пульс, повысить давление и спровоцировать перебои в работе сердца. О возможных последствиях таких напитков RuNews24.ru рассказала кардиолог Луиза Алиева.

Главным стимулятором обычно выступает кофеин, который также может содержаться в гуаране. Его количество зависит от марки и объёма упаковки, поэтому одинаковые на вид банки иногда отличаются по воздействию в несколько раз.

После употребления могут появиться сердцебиение, дрожь, тревожность, головокружение и бессонница.

«Понятие «одна банка» не отражает реальную дозу», — подчеркнула врач.

Реакция зависит от веса, привычки к кофеину, лекарств и хронических заболеваний. Для большинства здоровых взрослых разовая доза до 200 мг кофеина обычно не вызывает опасений, а суточная — до 400 мг. Однако это не рекомендация и не гарантия безопасности. Учитывать нужно также кофе, чай, колу, добавки и некоторые препараты.

Особая осторожность требуется людям с гипертонией, аритмией, кардиомиопатией и необъяснимыми обмороками. Детям и подросткам энергетики не рекомендуются, а беременным советуют ограничивать общий кофеин до 200 мг в сутки.

Наиболее опасно сочетать такие напитки с алкоголем: бодрость маскирует опьянение, но не возвращает координацию и ясность реакции. Боль в груди, обморок, сильная одышка или длительное сердцебиение требуют срочной медицинской помощи.

Умеренное употребление кофе обычно безопасно для сердца, однако важно увидеть эту грань. Ранее Life.ru рассказывал, что учёные считают нормой две-четыре чашки кофе без сахара в день, однако допустимым пределом являются пять выпитых стаканов.