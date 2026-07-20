Чашкой больше — и смерть: Учёные назвали безопасную для сердца дозу кофе

Умеренное употребление кофе не вредит сердцу и может снизить риск ряда заболеваний. Без вреда для здоровья можно пить до 5 чашек. К такому выводу пришли авторы нового исследования Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

«Употребление около 400 мл кофе в день, что соответствует пяти чашкам напитка без сахара и других наполнителей, является безопасным для большинства взрослых людей и не ведёт к росту риска развития болезней сердца и сосудов», — рассказал профессор Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Грегори Маркус.

А более высокие дозы кофеина, характерные для энергетиков, могут негативно влиять на работу сердца, и поэтому учёные советуют их избегать. При этом оптимальным количеством исследователи считают 2–4 чашки в день. Такая привычка связана с меньшей вероятностью ишемической болезни, инсульта, сердечной недостаточности и аритмии.

Положительный эффект учёные объясняют не только кофеином. В зёрнах содержатся полифенолы и другие вещества, способные снижать воспаление и действовать как антиоксиданты.

Однако сахар, сладкие сиропы и жирные сливки могут свести пользу к минимуму. Кроме того, выводы о кофе нельзя распространять на энергетики: в них обычно выше концентрация стимуляторов и много дополнительных компонентов. Реакция на кофеин зависит от особенностей организма и привычек человека. Людям с повышенным давлением напиток может временно ухудшить самочувствие, поэтому универсальная норма подходит не всем.

Авторы подчёркивают, что значительная часть данных основана на наблюдениях и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Для уточнения влияния кофе на людей с хроническими заболеваниями потребуются новые исследования. Они предупреждают, что очень высокое потребление кофеина (выше 400 мг/день) — особенно в виде энергетиков или концентратов — может быть опасным и увеличивать риск преждевременной смерти, особенно у чувствительных людей или с сопутствующими заболеваниями.

Ранее врач Светлана Григорьева ранее призвала не превращать здоровый образ жизни в систему строгих запретов. По её словам, кофе допустим в рационе, однако важно соблюдать умеренность и восполнять водный баланс.