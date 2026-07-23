«Не глотайте второпях»: К каким болезням приводит привычка перекусывать на бегу

Привычка есть на ходу, не прожёвывая пищу как следует, способна обернуться серьёзными проблемами с пищеварением и хроническими заболеваниями. О том, как спешка вредит организму, рассказала нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Дарья Савельева.

В эфире «Радио 1» она пояснила, что во время еды задействованы все органы чувств, поэтому на пище необходимо концентрироваться и употреблять её осознанно. Именно пережёвывание запускает ферментные процессы и готовит организм к перевариванию. Если человек глотает на ходу, чувство насыщения попросту не успевает сформироваться.

Эксперт дала простой, но действенный совет: если в расписании образовался небольшой перерыв, лучше потерпеть, выпить тёплой воды, а затем спокойно поесть, выдохнув и сняв напряжение. Есть на вдохе и в состоянии стресса нельзя.

Пренебрежение этими правилами, по словам Савельевой, чревато рефлюксом, вздутием, гастритом и другими нарушениями. Не менее вредно запивать пищу холодной водой или газировкой. Вывод однозначен: лучше отложить приём пищи на несколько минут, чем проглотить её второпях.

К слову, учёные пришли к выводу, что умеренное потребление кофе не вредит сердцу и даже способно снижать риски ряда заболеваний. Выяснилось, что до пяти чашек напитка без сахара и добавок в день безопасны для большинства взрослых и не повышают вероятность сердечно-сосудистых патологий. А вот высокие дозы кофеина из энергетиков могут негативно сказываться на работе сердца, и учёные советуют их избегать.