Пожар при мочеиспускании: Россияне массово жалуются на побочный эффект от любви к острому рамёну и васаби

Азиатская кухня сейчас очень популярна. Однако многие россияне, пробуя острую пищу, ощущают сильное жжение на слизистой в области рта и при мочеиспускании. В беседе с Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что таких жалоб в последнее время стало очень много.

Это происходит, потому что вещества, содержащиеся в васаби, хрене, горчице и перце — в частности, капсаицин — дают подобную симптоматику. Когда наш организм чувствует, что его что-то раздражает, он воспринимает это как угрозу ожога. Всё, что выше 43 градусов, для него уже ЧП и стресс. Когда тот же капсаицин раздражает рецептор, открываются ионные каналы, туда быстрее заходят кальций и натрий, вызывая возбуждение. Человек чувствует боль — это сигнал о том, что что-то не в порядке и нужно прекратить воздействие. Елена Соломатина Врач-диетолог

Однако, как и на любой большой стресс, на это воздействие наступает привыкание. Организм воспринимает остроту как ожог, но если постепенно добавлять острые блюда, то в конечном итоге чувствительность теряется. Организм привыкает и «считает», что раз в прошлый раз не сгорел, значит, всё нормально. Он перестаёт так бурно реагировать, плюс в конечном итоге истощается болевой пул.

«По такому же принципу работает, скажем, перцовый пластырь: он обезболивает за счёт истощения этого пула, и боль проходит. Заодно пропадает боль от раздражения нерва, который ущемлён или каким-то образом повреждён», — отмечает эксперт.

Первое время человек чувствует жжение и при мочеиспускании, так как при попадании на любые слизистые можно получить такой эффект. Где-то болит больше, где-то меньше, но со временем эта чувствительность проходит. Человек привыкает к острой пище так же, как мексиканцы или азиаты, которые едят такую еду с детства. Многие люди очень любят острое и едят его регулярно, поэтому мы можем наблюдать у них отсутствие чувствительности к подобным раздражителям, заключает специалист.

Акриламид, канцерогены, испорченный желудок — сплошные страшные слова из роликов про вредную еду. Но где здесь наука, а где паника? Life.ru разобрался, правда ли чипсы вызывают рак и способна ли еда сама по себе довести до гастрита.