Новое открытие учёных пролило свет на коварство сладких напитков: помогают раку распространяться

Учёные обнаружили возможную связь между употреблением фруктозы и распространением агрессивной формы рака яичников. К такому выводу пришли исследователи The Wistar Institute, изучив поведение опухолевых клеток после химиотерапии. Исследование опубликовано на сайте MedicalXpress.

По словам авторов работы, часть раковых клеток переживает лечение и перестаёт активно делиться, однако продолжает оставаться биологически активной. Такие клетки выделяют сигнальные молекулы, которые могут влиять на соседние опухолевые клетки и повышать их способность распространяться.

Исследователи обнаружили, что одним из таких сигналов может выступать фруктоза. Она вырабатывается клетками, пережившими химиотерапию, а также поступает в организм с пищей, в том числе с продуктами и напитками с высоким содержанием сахара.

Во время экспериментов учёные выяснили, что фруктоза влияет на обмен холестерина в соседних раковых клетках. Снижение его уровня ослабляет способность клеток удерживаться друг за друга, из-за чего им становится проще отделяться от опухоли и распространяться по организму.

Особое внимание исследователи уделили возможной роли сладких напитков. По их данным, высокое потребление фруктозы без химиотерапии также может создавать условия, при которых опухолевые клетки получают дополнительные возможности для распространения.

При этом учёные подчёркивают, что речь пока идёт о доклинических исследованиях. Эффект ограничения фруктозы непосредственно у пациентов с раком яичников ещё предстоит проверить, поэтому полученные результаты не означают, что изменение рациона способно заменить лечение.

Исследователи также намерены выяснить, работает ли обнаруженный механизм при других видах рака. В частности, они предполагают, что похожие процессы могут происходить при опухолях поджелудочной железы, кишечника и печени.

Ранее онколог заявила, что в будущем обычный анализ крови может позволить выявлять рак за несколько лет до того, как опухоль станет заметна на КТ или МРТ. По её словам, этому способствует технология жидкой биопсии, а искусственный интеллект уже помогает обнаруживать ранние изменения и подбирать наиболее эффективное лечение.