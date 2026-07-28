Онколог Мочалова рассказала о способе выявления рака на «нулевой» стадии

Выявлять рак за несколько лет до появления опухоли на КТ или МРТ в будущем может помочь обычный анализ крови. О перспективной технологии газете «Известия» рассказала доктор медицинских наук, профессор группы профессорско-преподавательского состава Научно-образовательного центра в ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского», руководитель отделения противоопухолевой лекарственной терапии Клинической больницы № 1 АО ГК «Медси», врач-онколог и химиотерапевт Анастасия Мочалова.

Одним из самых многообещающих направлений современной онкологии специалист назвала так называемую жидкую биопсию. По её словам, этот метод способен стать менее травматичной альтернативой традиционному исследованию тканей. Принцип технологии заключается в том, что даже на самых ранних этапах развития новообразование выделяет в кровь фрагменты своей ДНК. Именно их и можно обнаружить с помощью лабораторного исследования.

Как отметила Мочалова, такой подход потенциально позволит диагностировать заболевание ещё до того, как его удастся увидеть при компьютерной или магнитно-резонансной томографии. По мнению врача, раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение.

«Обычный анализ крови из вены позволит нам обнаруживать рак на «нулевой» стадии, за годы до того, как опухоль станет видна на КТ или МРТ. Это ключ практически к 100-процентному излечению», — сказала она.

Ещё одним перспективным инструментом эксперт считает искусственный интеллект. Нейросети уже помогают анализировать огромные массивы КТ- и МРТ-снимков, а также гистологических препаратов, замечая изменения, которые человек может не увидеть.

Кроме того, современные алгоритмы способны прогнозировать, как конкретная опухоль отреагирует на различные варианты терапии, а также определять людей, которым стоит пройти более раннее и углублённое обследование. По словам онколога, именно за такими технологиями — будущее.

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