В Британии нашли способ победить рак груди «дешёвыми таблетками» для кишечника

Учёные выяснили, что недорогие препараты, уже используемые в системе здравоохранения Великобритании, могут помочь в борьбе с раком молочной железы. Об этом сообщает Daily Mail. Исследование показало возможную связь между состоянием кишечной микрофлоры и эффективностью лечения заболевания.

На протяжении долгого времени специалисты изучали влияние дисбаланса микробиома — совокупности бактерий, участвующих в пищеварении — на организм пациентов. Оказалось, что изменения в составе этих микроорганизмов могут быть связаны с ухудшением результатов терапии при раке груди.

Теперь исследователи рассматривают возможность применения доступных лекарств для воздействия на этот механизм. Учёным предстоит провести дополнительные работы, чтобы подтвердить эффективность подхода и понять, каким пациенткам такая терапия может быть наиболее полезна.

Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые обнародовала глобальный доклад о выживаемости при раке молочной железы. Данные, собранные за 2017–2021 годы, опубликованы в журнале Nature Medicine группой учёных во главе с Фабио Джирарди из Онкологического института Венето. Глобальный медианный показатель пятилетней выживаемости приблизился к 80%, однако за этой цифрой скрывается колоссальный разрыв между регионами.