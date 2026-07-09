ВОЗ: Пятилетняя выживаемость при раке груди приблизилась к 80%

Всемирная организация здравоохранения впервые обнародовала глобальный доклад о выживаемости при раке молочной железы. Данные, собранные за 2017–2021 годы, опубликованы в журнале Nature Medicine группой учёных во главе с Фабио Джирарди из Онкологического института Венето.

Стандартизованная по возрасту пятилетняя чистая выживаемость при раке груди в 2017–2021 годах. Фото © World Health Organization

Глобальный медианный показатель пятилетней выживаемости приблизился к 80%, однако за этой цифрой скрывается колоссальный разрыв между регионами. В Африканском регионе ВОЗ выживают лишь 39,1% пациенток, тогда как в Американском этот показатель достигает 88,5%. Европейский регион демонстрирует 84%, Западный Тихоокеанский — 81,1%, Юго-Восточный Азиатский — 66,3%, а Восточный Средиземноморский — 61%.

Схожая картина прослеживается при разбивке по уровню доходов. В странах с низким достатком выживаемость составляет 41,9%, с низким средним — 60,1%. В государствах с высоким средним уровнем показатель поднимается до 78,7%, а с высоким — до 87,3%.

Авторы применили статистическую модель, синтезировавшую 223 оценки из национальных регистров 67 стран, а затем экстраполировали их на все 194 государства — члена ВОЗ. По оценкам на 2024 год, с диагнозом жили 8,2 миллиона женщин, было зафиксировано 2,4 миллиона новых случаев и 694 тысячи летальных исходов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко обнародовал статистику выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Повышение доступности и эффективности диагностики позволило добиться заметных результатов. По его словам, рак желудка теперь обнаруживают на начальных этапах в шестидесяти процентах случаев, а злокачественные новообразования лёгкого — более чем в 50%.