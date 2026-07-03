В России 60% случаев рака желудка выявляют на ранних стадиях

В России рак желудка выявляют на ранних стадиях в 60% случаев, а лёгкого — более чем в 50%. Такую статистику привёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время обращения к участникам Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи 2026».

«За счёт повышения доступности и эффективности диагностических исследований уже удалось достичь выявления на ранних стадиях многих заболеваний, ну, например, рака желудка — в 60% случаев, того же рака лёгкого — более 50%», — сказал Мурашко.

Министр также акцентировал внимание на том, насколько важна ранняя диагностика для дальнейшей судьбы больного. Он отметил, что обнаружение злокачественной опухоли лёгкого на начальной стадии даёт пациенту принципиально иные шансы, чем выявление того же заболевания на третьем или четвёртом этапе.

Ранее академик РАН Андрей Каприн заявил, что рак кожи остаётся самым распространённым онкологическим заболеванием в мире. По его словам, эта патология уверенно держит пальму первенства среди всех злокачественных новообразований на планете. Далее структура заболеваемости разнится в зависимости от пола. У женщин чаще всего диагностируют рак молочной железы, тогда как у мужчин лидирует рак предстательной железы.